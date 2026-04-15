De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una asociación de municipios conocida como Aremca fue creada para, supuestamente, quedarse con proyectos financiados con regalías.

Así, más de 500.0000 millones de pesos destinados a la inversión social, y que no fueron ejecutados en su mayoría, estarían comprometidos, según la entidad judicial.

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La Fiscalía confirmó que nueve personas fueron capturadas y señaladas de conformar la red de corrupción que habría logrado, a través de la aprobación de proyectos, consolidarse como la receptora más grande del país para la inversión de los dineros recaudados con el Sistema General de Regalías (SGR).

“La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un entramado de corrupción que utilizaba la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos”, señaló el ente acusador.

Advirtió la Fiscalía que en diligencias de allanamiento y captura en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, Bolívar, fueron capturados nueve de los señalados responsables de las actividades delictivas.

Se trata del creador, los representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).

“Las personas capturadas, que estarían involucradas en este entramado criminal, fueron identificadas como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo”, detalló la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, los elementos materiales probatorios indican que la contratación violó los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva.

Asimismo, dan cuenta de la posible apropiación indebida de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían cumplirse en Arauca.

“En el curso de la investigación también se conoció que Aremca presuntamente dejó de retener 14.000 millones de pesos que correspondían a la contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5 % del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon)”, explicó el ente acusador.

Capturados por corrupción en las regalías. Foto: Suministrada (API)

Ante un juez de control de garantías se les imputarán, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de: concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.