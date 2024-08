Asociación Primera Línea critica el silencio del gobierno luego de que disidencias Farc mataran a joven que perteneció a ese movimiento

El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, lideradas por Iván Mordisco, anunció en días pasados la muerte de David Fernández Soler, joven que perteneció a la denominada primera línea y, posteriormente, ingresó a este grupo criminal. Según se conoció, Fernández Soler fue ejecutado por orden de alias Calarcá. Sin embargo, no fueron entregados mayores detalles.

“Este joven, consejero de juventud, acaba de tomar una nefasta decisión: irse a la guerrilla. ¡No jóvenes! Las armas nunca serán el camino. Al parecer, están reclutando más jóvenes. NO ACEPTEN POR FAVOR. La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio”, manifestó Bolívar en esa época. Aunque el exsenador afirmó que el joven había decidido irse a la guerrilla, la madre aseguró que lo reclutaron.

“ Es crucial que se realicen investigaciones exhaustivas para determinar la responsabilidad de aquellos que organizaron el viaje o reclutaron a este joven. Resulta alarmante que el gobierno nacional no se haya pronunciado ni haya tomado medidas al respecto. Los jóvenes colombianos han luchado por generar cambios en nuestro país a través de la protesta social. Ver que se le arrebata la vida a un joven sin que el gobierno diga nada es desalentador”, subraya el texto.

¿Cuál fue la última llamada David?

“El día que él se desapareció fue el sábado 26 de noviembre del 2022. Yo lo vi el viernes, el 25, ese día comimos juntos. El sábado, cuando yo llegué del trabajo, él no estaba, pero había dejado el celular y el computador encendido. De ahí no volví a saber más nada de él”, expresó la mujer.

Finalmente, señaló: “La última vez que pude hablar con él fue el 7 de junio de 2023, el día en el que mi hijo se les escapó a ellos. Me dijo que había caminado toda la noche, y me dijo: ‘mamita, por favor ayúdame, no crea en nada de lo que dicen las redes sociales’. En ese momento logré comunicarme con una fundación y con el CICR, pero de nada sirvió porque quizás cuando se iba a hacer algo ya lo habían ajusticiado”.