Asointermedias felicita al presidente electo, Abelardo De La Espriella: “Ser un aliado de los alcaldes y gobernadores”

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) felicita al doctor Abelardo De La Espriella por su elección como presidente de la República de Colombia y le desea el mayor de los éxitos en la conducción del país en esta nueva etapa.

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El gremio destaca especialmente el mensaje expresado en su discurso de victoria, en el que subrayó su compromiso de trabajar por, para y desde las regiones, así como su intención de fortalecer la presencia del Estado en los territorios y construir un modelo de desarrollo más cercano a la realidad de los ciudadanos.

Esta visión, centrada en el territorio como protagonista, coincide plenamente con el trabajo que durante años ha impulsado la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: José Vargas

En ese contexto, Asointermedias recuerda que ha venido trabajando en una agenda técnica que recoge las principales necesidades y oportunidades de estos territorios, sintetizada en 10 Iniciativas Estratégicas, las cuales hoy se ponen a disposición del nuevo Gobierno como una base concreta para avanzar en el cierre de brechas regionales.

Estas iniciativas abordan, de manera integral, temas prioritarios como el fortalecimiento de la seguridad territorial, la inversión en infraestructura para la competitividad, la promoción de la transformación productiva, el acceso a educación pertinente, la sostenibilidad ambiental, el ordenamiento territorial moderno, la gobernanza participativa, la integración social, la transformación digital y la internacionalización de las regiones.

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Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias y alcalde de Segovia, Edwin Castañeda. Foto: Suministrada a SEMANA.

Se trata de una hoja de ruta construida desde la experiencia local, con enfoque práctico y orientada a resultados, que busca acompañar la visión expresada por el presidente electo de consolidar un país más equilibrado, donde las oportunidades no dependan del lugar de origen.

“El énfasis que el presidente realiza de trabajar desde las regiones recoge un sentimiento histórico del país, así como de ser un aliado de los alcaldes y gobernadores, ejercicio que fortalece la autonomía territorial y, por ende, la democracia local; por esto, hoy existe una oportunidad real de traducir esa visión en acciones concretas que fortalezcan a los territorios y dinamicen el desarrollo nacional”, señaló el director ejecutivo de Asointermedias, Santiago Ospina.