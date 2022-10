Atención: Aida Quilcué, senadora indígena, fue víctima de atentado en el Cauca

- Foto: Archivo particular - Montaje SEMANA

En la tarde de este sábado 29 de octubre, la senadora de la Circunscripción Especial Indígena y vicepresidenta de la Comisión Primera del Senado, Aida Quilcué, fue víctima de un atentado en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la senadora, al rededor de seis impactos de bala habría recibió la camioneta de su esquema de seguridad mientras se movilizaba en la vía a Guadalejo - Puerto Valencia, Tierradentro Cauca.

🆘 Acabo de sufrir un atentado, disparan a la camioneta en la que me movilizo cerca de Guadualejo - puerto valencia, Tierradentro Cauca.



🆘🆘🆘🆘 — Aida Quilcué (@aida_quilcue) October 29, 2022

Por fortuna, esta situación que alteró el orden público no dejó personas heridas, ni víctimas que lamentar. Algunos congresistas se han pronunciado y expresado el rechazo ante estos hechos.

“Toda mi solidaridad, Aida. Mientras llega la paz tienes que cuidarte. Eres muy valiosa para Colombia y para el movimiento indígena. Pronto la violencia morirá”, señaló el senador Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter, al conocer este ataque.

Quilcué, quien desde hace más de 30 años defiende los derechos de los pueblos indígenas acentuados en esta región donde ella es oriunda, ha luchado inalcanzablemente por un cese de la guerra de su Tierradentro, Cauca.

Además, también ha trabajado por la defensa de las mujeres y se ha caracterizado como una luchadora frente a este situación que viene afrontando desde hace varios años; Aida perdió a su pareja sentimental, José Eduin Legarda, en un hecho similar.

Su cónyuge viajaba el 16 de diciembre del 2008, en un automóvil adscrito al Consejo Regional Indígena (Cric), cuando aparentemente efectivos del Ejército dispararon contra el vehículo, impactándole dos balas al comunero, quien horas después falleció en el Hospital San José de Popayán.

“Rechazamos este vil atentado contra la Senadora y amiga @aida_quilcue. La paz total requiere la voz fuerte de los líderes y lideresas sociales. Urge garantizar medidas de seguridad para las comunidades en el Cauca”, puntualizó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Cabe señalar que Quilcué en el pasado mes de marzo habría sido amenazada mediante un panfleto por un grupo autodenominado como ‘Águilas Negras’, que la declararon objetivo militar por defender a la comunidad indígena.

Por otro lado, la senadora Aida Quilcué fue enfática en días pasados al criticar el hecho de que los funcionarios del presidente Gustavo Petro no permiten el contacto con los parlamentarios de la bancada.

“En Comisión Primera, nos hundieron lo de la reforma al órgano electoral. Ahí yo me pregunto, si el Partido Conservador, según ellos, hizo el acuerdo para ser bancada, ¿cuándo quieren estar con nosotros y cuándo no se van para otro lado? Es un tema importante para revisarlo desde el Gobierno. En general también. Lo digo porque, según este Gobierno, lo digo con todo respeto y con todo lo que nos pasa, se le da toda la mermelada a los tradicionales”, dijo.

“A nosotros, perdónenme la expresión, nos mandaron para el carajo, porque ni citas dan. Ni contestan el teléfono. Entonces uno no tiene con quién hablar. Ayer, compañera Isabel Zuleta, yo pedí la palabra como Partido MAIS y no me dieron la palabra. Si eso va a pasar, pues va a ser muy berraco estar ahí y dar la pelea”, agregó Quilcué.

Al igual que sus compañeros, la senadora del MAIS pidió coordinación en la bancada: “Creo que mínimamente es ponernos de acuerdo en todos los espacios para saber cómo vamos a dar la pelea. Algunos dicen que somos congresistas primíparos. Sí, pero nos eligió el pueblo con una votación popular. Aquí no está pintado ninguno ni pintada ninguna”.

Luego, se escucha a un congresista sin identificar, adhiriendo a lo dicho por Quilcué y reforzando aún más el hecho de que no existe atención por parte de los ministros: “Acojo lo que dice Aida. ¿Con quién hay que hablar para que el Gobierno lo atienda a uno? ¿Quién es el canal para que nos consigan las citas? Yo me la paso tocando puertas y de diez puertas que he tocado, solo se han abierto una o dos y a medias”.