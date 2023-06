Atención | Armando Benedetti será investigado por presunta compra de votos en La Guajira, en 2018

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema pidió investigar a Armando Benedetti por su presunta participación en la compra de votos en las elecciones al Senado en el año 2018. Esto, luego que fuera mencionado en medio de la indagación contra el exsenador Eduardo Pulgar Daza –quien actualmente cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por ofrecerle sobornos a un juez– por hechos de corrupción en Maicao, La Guajira.

El despacho del magistrado Marco Antonio Rueda hizo la respectiva compulsa de copias con el fin de que la Sala de Instrucción verifique la participación de Benedetti en los hechos ocurridos cuando era senador de la República. Debido a su fuero al momento de los hechos, el caso debe ser estudiado por el alto tribunal como lo establece la ley.

En el documento emitido el pasado 20 de junio se advierte que en el estudio de las pruebas practicadas (interceptaciones telefónicas) en la investigación contra Daza apareció el nombre del hasta hoy embajador de Colombia en Venezuela. “(...) Se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Alberto Benedetti Villaneda habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana al acudir a la compra de votos en el municipio de Maicao, La Guajira, de cara a las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2018″.

- Foto: Fotomontaje SEMANA

La compulsa de copias es muy clara cuando asegura que para la época de los hechos Benedetti buscaba repetir curul en el Senado para el período 2018-2022. El despacho del magistrado Rueda Soto envió a la Sala de Instrucción las grabaciones en las que aparece mencionado.

Por su parte, anunció que se seguirá realizando la investigación contra Pulgar Daza, quien fue sentenciado el 25 de junio de 2021 a 58 meses y 25 días efectivos de prisión como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho por ofrecer.

Eduardo Pulgar en La Picota. - Foto: Juan Carlos Sierra

Esto después de aceptar que siendo congresista le ofreció 200 millones de pesos al juez promiscuo municipal de Usiacurí para que emitiera un fallo que beneficiaría a uno de sus principales aliados políticos en la Costa.

Benedetti denuncia amenazas

Este viernes, el saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no asistió a la diligencia que estaba programada en la Fiscalía General en la investigación que se adelanta por la financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022.

Benedetti, por medio de su defensa, aseguró que se acogía a su derecho a guardar silencio. Igualmente, advirtió que ha recibido amenazas en su contra que le hacían imposible declarar ante los fiscales que adelantan el caso.

Senador Armando Benedetti Debate proyecto reforma equilibrio de poderes Comisión Primera del Senado Abril 7 de 2015 Foto: Johnny Hoyos - Foto: Guillermo Torres

Por eso, el hasta hoy embajador anunció que interpondrá una denuncia por el delito de amenazas “tan pronto recopile elementos de prueba suficientes para soportar el tipo de intimidación que ha recibido”. Frente a esta situación, le pedirá a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional que “mejore sus condiciones de seguridad” para él y su núcleo familiar.

Por estos hechos, la diligencia en la que se espera escuchar la declaración de Benedetti por la financiación de la campaña será reprogramada.

. - Foto: Fotomontaje SEMANA

El embajador fue vinculado a este caso luego que, en una entrevista con SEMANA, asegurara que la plata obtenida en la Costa no provenía de emprendedores, tal como se creía.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena la semana siguiente y pregunto qué fue lo que pasó, y me echaron unos cuentos”, reveló en aquella oportunidad Benedetti, quien también está salpicado en el escándalo de las interceptaciones telefónicas.

SEMANA conoció unos polémicos audios que Benedetti le envió a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete del Gobierno. En estos, expuso información sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. “Un man que hizo 100 reuniones en campaña política, un man que se consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que viniera acá y todo lo demás”, expone uno de los audios.

Laura Sarabia y Armando Benedetti. - Foto: Juan Carlos Sierra / Esteban Veg

El saliente embajador ratificó en la entrevista que tuvo con SEMANA que ayudó a conseguir 15.000 millones de pesos para la contienda. En primer lugar, indicó que no podía decir de dónde provino la plata de la costa Caribe para la campaña del presidente actual, debido a que tenía que aclarar lo que pasó.

Del mismo modo, señaló que tenía indicios de Nicolás Petro, los cuales serían graves por lo ocurrido. Benedetti recordó que cuando el hijo del presidente fue denunciado por las irregularidades, él empezó a armar el rompecabezas con todo lo que había ocurrido en ese tiempo, especialmente con el dinero obtenido para la campaña que no provenía de emprendedores.

En medio de las peleas que Benedetti tuvo con Sarabia por teléfono, aseguró que él había sido una parte importante para la campaña, debido a que hizo la logística para conseguir los 15.000 millones de pesos. “Si no es por mí, no ganan”, le dijo en una oportunidad el exembajador a la antigua jefa de gabinete y mano derecha del presidente.

Benedetti se molestó porque lo dejaron esperando un día en el Palacio de Nariño. “Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, afirmó el exembajador.

Los mensajes sobre ese asunto son recurrentes: “Perdón, Laura, pero es que uno ya también explota, también es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico, ¿quién ve eso ahora? Nada. O es [que] quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata”, agregó.

Armando Benedetti y Laura Sarabia, chat WhatsApp. - Foto: Semana / Getty Image

Y siguió amenazante: “No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan, para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

El exembajador señaló que todos los que aportaron menos en campaña resultaron con más cosas que él: “Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ¿qué hace usted aquí? Qué es eso, Laura. Oye, que una hoja de vida pa’ alguna verga, ¿quieres que te dé? (…), nada, nada, el señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…). Todo, hijueputa, todo (…), y a lo último ni un peso, ni una persona para ver, o sea, ¿esa vaina qué es?”.