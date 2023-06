Exclusiva: además de Armando Benedetti, ‘Kiki’ Lopesierra será citada por la Procuraduría General de la Nación por el caso de Nicolás Petro

Luego de informarse que Armando Benedetti fue citado a la Procuraduría General de la Nación, SEMANA conoció que también será citada ‘Kiki’ Lópesierra, la hija de Santander Lopesierra, una persona importante en la denuncia que hizo hace algunos meses Day Vásquez, sobre la plata que presuntamente recibió Nicolás Petro para la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro.

En una entrevista con SEMANA, Benedetti habló de Nicolás Petro, el hijo del presidente que está salpicado en un escándalo relacionado con dinero recibido presuntamente para la campaña presidencial de su papá el año pasado. Para esa ocasión, el exembajador en Venezuela afirmó que la plata obtenida en la costa no provenía de emprendedores, tal como se creía.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente, y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”, reveló en aquella oportunidad Benedetti, quien también está salpicado en el escándalo de las interceptaciones telefónicas.

Laura Sarabia y Armando Benedetti. - Foto: Revista Semana

SEMANA conoció unos polémicos audios que Benedetti le envió a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete del Gobierno. En estos, expuso información sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. “Un ‘man’ que hizo 100 reuniones en campaña política, un ‘man’ que se consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que viniera acá y todo lo demás”, expone uno de los audios.

Frente a ese tema, la Procuraduría citó al exembajador para dar a conocer su versión acerca de este hecho y que estaría en medio del proceso que se le abrió a Nicolás Petro, luego de las denuncias que hizo su exesposa Day Vásquez con respecto a presuntas irregularidades del dinero dispuesto para la campaña electoral.

El exembajador ratificó en la entrevista que tuvo con SEMANA que ayudó a conseguir 15 mil millones de pesos para la contienda. En primer lugar, indicó que no podía decir de dónde provino la plata de la costa Caribe para la campaña del presidente actual, debido a que tenía que aclarar lo que pasó.

Nicolás Petro. - Foto: redes sociales

Del mismo modo, señaló que tenía indicios de Nicolás, los cuales serían graves por lo ocurrido. Benedetti recordó que cuando el hijo del presidente fue denunciado por las irregularidades, él empezó a armar el rompecabezas con todo lo que había ocurrido en ese tiempo, especialmente con el dinero obtenido para la campaña que no provenía de emprendedores.

En medio de las peleas que Benedetti tuvo con Sarabia por teléfono, aseguró que él había sido una parte importante para la campaña, debido a que hizo la logística para conseguir los 15.000 millones de pesos. “Si no es por mí, no ganan”, le dijo en una oportunidad el exembajador a la antigua jefa de gabinete y mano derecha del presidente.

Benedetti se molestó porque lo dejaron esperando un día en el Palacio de Nariño. “Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, afirmó el exembajador.

Laura Sarabia, exjefa de gabinete. - Foto: presidencia

Los mensajes sobre ese asunto son recurrentes: “Perdón, Laura, pero es que uno ya también explota, también es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico, ¿quién ve eso ahora? Nada. O es [que] quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata”, agregó.

Y siguió amenazante: “No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan, para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

El exembajador señaló que todos los que aportaron menos en campaña resultaron con más cosas que él: “Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no se qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ¿qué hace usted aquí? Qué es eso, Laura. Oye, que una hoja de vida pa’ alguna verga, ¿quieres que te dé? (…), nada, nada, el señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…). Todo, hijueputa, todo (…), y a lo último ni un peso, ni una persona para ver, o sea, ¿esa vaina qué es?”.

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro. - Foto: SEMANA

Samuel Santander Lopesierra - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Frente a estas declaraciones, se destapó el escándalo de los 15 mil millones de pesos, los cuales estarían relacionados con el dinero que obtuvo Nicolás Petro en la costa. En febrero, Day Vásquez le contó a SEMANA que el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias de Hombre Marlboro, y Alfonso del Cristo Hilasca, alias El Turco, habrían financiado la campaña del presidente bajo la intermediación de su hijo, Nicolás.

Según Vásquez, aunque Nicolás Petro acudió a estos dos hombres en busca de dinero para la campaña de su padre, lo recibido nunca llegó a esas instancias, pues lo destinó para gastos personales. Del mismo modo, señaló que el precandidato a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, habría recibido 600 millones de pesos provenientes de Lopesierra y que luego habrían sido llevados en efectivo a Nicolás Petro.