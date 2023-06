Day Vásquez se despacha contra Máximo Noriega: “es el menos indicado para hacer señalamientos”

Luego de que Nicolás Petro Burgos, haya denunciado a su exesposa, Day Vásquez, ante la Fiscalía General de la Nación por usurpación de identidad e información, la cual le fue advertida al diputado del departamento del Atlántico por Máximo Noriega, Vásquez salió a cuestionar no solo la denuncia de su expareja, sino también lo dicho por Noriega.

Es de mencionar que por medio de su abogado, Petro Burgos denunció a su expareja y aseguró que Vásquez estaría ingresando al WhatsApp del diputado para enviar todo tipo de mensajes, lo que representaría un claro caso de suplantación y usurpación de la identidad. Con esto, advierten, se estaría manipulando el proceso.

En la denuncia se señala que conocieron de la suplantación por información dada por Máximo Noriega, un reconocido dirigente del petrismo en la Costa, y quien alertó sobre unos mensajes que le llegaron. “Se trata de una estrategia macabra donde se ha puesto al señor Nicolás Petro a decir cosas jamás expresadas por él, todo con el propósito de involucrarlo en actividades (delictivas y afectar su integridad personal y moral)”, enfatizó.

Ante esto, Vásquez cuestionó la veracidad de lo advertido por Noriega. “El señor Máximo Noriega es el menos indicado para hacer señalamientos”, aseguró.

Y posteriormente, de forma tajante, advirtió: “Le recuerdo que hay muchos audios y chats de él hablando de entrega de dineros. Audios que pronto conocerán”.

Horas antes, Vásquez también se había despachado en contra de Petro Burgos. En su cuenta en Twitter, pidió a Nicolás Petro no señalar que ella manipuló su celular, para luego denunciarlo por recibir dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, alias el Hombre Marlboro, y Alfonso del Cristo Hilsaca, alias El Turco, supuestamente para la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro.

Según Vásquez, en conversación con SEMANA, aunque Nicolás Petro acudió a estos dos hombres en busca de dinero para la campaña de su padre, lo recibido nunca llegó a esas instancias, pues lo destinó para gastos personales.

“Se veía venir… Hay muchos audios y chats del señor y todo está en poder de la Fiscalía. Chats y audios desde el año 2020. Así que no salgan ahora con que yo manipulé todo”, escribió Day Vásquez en Twitter.

Luego, realizó otro trino: “En mi denuncia contra el señor Nicolás Petro Burgos fui clara. No es mi culpa que el suscrito no haya entendido que en la entrevista me referí a mi celular, el que aporté como pruebas a la Fiscalía, entidad que sustrajo toda la información”.

Máximo Noriega, los líos del hombre de confianza de Nicolás Petro

Máximo Noriega es un personaje esencial en el escándalo que salpica a Nicolás Petro. Es un peso pesado en el Atlántico, un político curtido que le apuesta a suceder a Elsa Noguera en la Gobernación, con el aval del Pacto Histórico. Day Vásquez, la exesposa del hijo del presidente, asegura que él era el enlace con el llamado Hombre Marlboro, Samuel Santander Lopesierra. “Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás” (sic), contó Vásquez en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

Noriega aseguró que conoce a Nicolás desde hace años y que lo ayudó en la campaña a la Gobernación en 2019.

A Day no le gustaba la cercanía de su entonces esposo con Máximo y así se lo hizo saber en un chat. “Te vas a meter en líos”, le advirtió.

Day Vásquez: Deja de hablar tanto con Máximo.

Day Vásquez: Te vas a meter en líos.

Nicolás Petro: ????

Day Vásquez: Está pidiendo puestos y $.

Day Vásquez: Me lo acaba de decir Pedro.

Day Vásquez: Tienen grabaciones.

Nicolás Petro: Mmmmmmm.

Day Vásquez: Párale bolas.

Nicolás Petro: ¿Y a quién le está pidiendo puestos y plata?

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: Que te cuidaras de Máximo.

Nicolás Petro: Bueno.

Day Vásquez: Máximo te está utilizando.

En total, según ella, Noriega le habría llevado en efectivo a Nicolás 600 millones de pesos, solo del ‘Hombre Marlboro’. Y con un agravante, Nicolás le habría seguido pidiendo plata a Santander Lopesierra, ya con su papá en el poder, para ayudar a la campaña de Noriega a sus aspiraciones a la Gobernación.

El candidato es un petrista de vieja data. Coordinó la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en el Caribe en 2010. Este rol lo llevó a trabajar en la Alcaldía de Bogotá del ahora primer mandatario como secretario del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Luego, fue uno de los siete gerentes del Fondo de Vigilancia y ocupó la dirección del Instituto de Acción Comunal. Tanto en Barranquilla como en el Atlántico ha estado en varios cargos públicos y de diferentes administraciones.

En la alcaldía de Petro, Noriega terminó enredado en un lío que le generó una sanción de la Contraloría. En el Fondo estuvo menos de un año, del 9 de julio de 2014 hasta mayo de 2015. Para ese entonces ya había tres funcionarios que habían pasado por ese cargo. La Contraloría lo investigó y luego lo sancionó por la compra de equipos que no fueron usados para la seguridad de la capital del país. La condena fiscal incluía un pago de 220 millones de pesos.

Noriega salió a calificarse como víctima de lo que él llamó una “aniquilación moral” y optó por irse contra Day. Palabras más, palabras menos, la trató de mujer despechada y acusó a quienes han dado crédito a sus denuncias de usar el “dolor y afectación emocional (por su separación) como sucia arma política”. Aclaró que no conoce al ‘Hombre Marlboro’, sino a su hijo, y negó haber recibido dineros o haber acompañado a Nicolás Petro a ninguna reunión política de la campaña de su papá. Además, advirtió que demandará a Vásquez penalmente.