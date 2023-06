Day Vásquez se va contra Nicolás Petro por denunciarla por usurpación de identidad: “No salgan ahora con que yo manipulé todo”

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, le respondió por haberla denunciado por supuesta “usurpación de su identidad”.

En su cuenta en Twitter, pidió a Nicolás Petro no señalar que ella manipuló su celular para luego denunciarlo por recibir dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, alias el Hombre Marlboro, y Alfonso del Cristo Hilsaca, alias El Turco, supuestamente para la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro.

Según Vásquez, en conversación con SEMANA, aunque Nicolás Petro acudió a estos dos hombres en busca de dinero para la campaña de su padre, lo recibido nunca llegó a esas instancias, pues lo destinó para gastos personales.

“Se veía venir… Hay muchos audios y chats del señor y todo está en poder de La Fiscalía. Chats y audios desde el año 2020. Así que no salgan ahora con que yo manipulé todo”, escribió Day Vásquez en Twitter.

Luego, realizó otro trino: “En mi denuncia contra el señor Nicolás Petro Burgos fui clara. No es mi culpa que el suscrito no haya entendido que en la entrevista me referí a mi celular, el que aporté como pruebas a la Fiscalía, entidad que sustrajo toda la información”.

Pero, ¿por qué Day Vásquez se refirió a los señalamientos por supuesta manipulación? Porque Nicolás Petro, a través de su abogado, la denunció y aseguró que estuvo ingresando a su WhatsApp para enviar todo tipo de mensajes, lo que representaría un caso de suplantación y usurpación de la identidad.

Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez junto con el presidente Gustavo Petro. - Foto: Instagram @dayvasquezdd_

La cuestión es así: La titular de la línea telefónica que usaba Nicolás Petro es Day Vásquez y según averiguaron, hace unas semanas se solicitó una nueva sim card, diligencia que solo puede realizar el propietario de la línea.

Desde ese momento, señala la denuncia, una persona -dando a entender que sería Vásquez- habría ingresado a la aplicación WhatsApp asociada con una la línea telefónica de Nicolás Petro Burgos para suplantarlo en “conversaciones a terceros con la intención fraudulenta de hacerlo partícipe de chats y con el fin de engañar a las autoridades para atribuirle hechos falsos y obstaculizar la administración de justicia”.

“Nos preguntamos: ¿quién o quiénes tienen interés en poner a decir a Nicolás Petro lo que jamás ha dicho? ¿Cuál es el propósito de afectar a Nicolás Petro Burgos? (...). ¿Desde hace cuánto tiempo se viene usando la línea referida por parte de personas ajenas a Nicolás Petro Burgos y sin que haya medido autorización para el efecto?”, dice el texto.

En la denuncia se señala que conocieron de la suplantación por información dada por Máximo Noriega -un reconocido dirigente del petrismo en la Costa- y quien alertó sobre unos mensajes que le llegaron. “Se trata de una estrategia macabra donde se ha puesto al señor Nicolás Petro a decir cosas jamás expresadas por él, todo con el propósito de involucrarlo en actividades (delictivas y afectar su integridad personal y moral)”.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. - Foto: redes sociales

Day Vásquez había denunciado hostigamiento en Twitter

Dos semanas atrás, Day Vásquez afirmó que ha sido víctima de hostigamiento en Twitter, luego de denunciar ataques de bodegas en redes sociales por el caso Nicolás Petro.

Según Vásquez, ha sido hostigada por un hombre llamado Camilo Álvarez, quien se apoda Duda. Así mismo, señaló que ha sido difamada por otro hombre llamado Rafael Motta. La expareja de Nicolás Petro afirmó que deja el tema en manos de los “entes competentes” y citó en su mensaje a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional.

Day Vásquez ya brindó declaraciones en la Procuraduría. - Foto: SEMANA

“Denuncié, CON PRUEBAS, las bodegas en el Atlántico. Desde entonces, he sido hostigada por el señor Camilo Álvarez apodado ‘Duda’ y difamada por el señor Rafael Motta ‘Rafa Crónicas’. Dejo el tema ante los entes competentes @FiscaliaCol @PoliciaColombia @PoliciaBquilla”, señaló.