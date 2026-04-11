Atención: atentado en Ragonvalia, Norte de Santander, deja tres policías heridos

En las últimas horas, la Policía del departamento de Norte de Santander reportó un atentado en el municipio de Rangovalia que deja hasta el momento tres uniformados heridos. Entre ellos una mujer.

El reporte inicial indica que los hechos se registraron sobre las 8:55 de la mañana de este sábado 11 de abril, cuando los tres uniformados estaban realizando labores de patrullaje en el barrio Ramón González, en Rangonvalia.

Cuando pasaban por ese sector de Norte de Santander, criminales habrían activado un artefacto explosivo que dejó herido en su muslo izquierdo a un subintendente, una herida abierta a una patrullera y una lesión en la mano derecha a otro patrullero.

La comandante de la estación de Policía de Ragonvalia fue la encarga de reportar al comando central este nuevo hecho violento en contra de la fuerza pública que dejó tres uniformados en el puesto de salud del municipio por la gravedad de las heridas.

Ataque con dron cargado de explosivos en El Tarra: un muerto, un herido y una casa incendiada

La Policía también confirmó que la activación del artefacto explosivo dejó afectaciones a un puesto de control, a una patrulla y a una moto que utilizaban los uniformados en las labores de vigilancia y control que estaban realizando en ese sector del municipio.

¿Quiénes estarían detrás de este nuevo atentado?

Las autoridades confirmaron que en esa zona delinque el Frente Domingo Pabón Pabón de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a quienes hace una semana el Ejército Nacional de Colombia les capturó dos integrantes que tenían en su poder material explosivo, radios de comunicaciones y un teléfono celular.

Los ojos también están puestos sobre el frente de guerra urbano Carlos German Velazco Villamizar del ELN, responsables del control territorial y la producción de cocaína a gran escala para esa guerrilla en Norte de Santander.

De hecho, en enero de este año, la Policía y el Ejército les incautó a esa estructura más de 500 kilos de cocaína en zona rural de San Cayetano, Norte de Santander. La droga fue hallada en un megalaboratorio que fue destruido para golpear las finanzas de esa estructura criminal.

Por ahora, las autoridades han activado un plan candado en Ragonvalia para tratar de dar con los responsables detrás del atentado con un explosivo que dejó tres uniformados de la Policía heridos.