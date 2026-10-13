Abelardo De La Espriella se detuvo a saludar a la guardia de honor de la Policía: así fue el impactante momento

Se conoció un detalle que no pasó desapercibido durante la agenda de trabajo que realizó este martes el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la Dirección Nacional de la Policía.

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Previo a ingresar a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el mandatario colombiano se detuvo a saludar a la guardia de honor de la Policía.

Los uniformados saludaron al unísono al jefe de Estado, mensaje que respondió el presidente: “Buenos días, guardia de honor”.

Avanza la reunión del Consejo Nacional de Seguridad en las instalaciones de la Policía. El presidente Abelardo De La Espriella fue recibido con honores previo al encuentro sobre estrategia criminal. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/FiHaNlajiT — Revista Semana (@RevistaSemana) October 13, 2026

Frente a ese encuentro de alto nivel, el presidente De La Espriella publicó un mensaje en su cuenta de X: “Desde la sede de la Dirección General de la Policía Nacional (Dipon), en Bogotá, lidero a esta hora un Consejo de Seguridad”.

“La seguridad no se improvisa. Se construye con inteligencia, coordinación, autoridad y decisiones firmes”, recalcó el presidente de la República en sus redes sociales.

También manifestó: “Nuestra Fuerza Pública tiene una misión clara: ir un paso adelante de los criminales, desarticular sus estructuras y devolverles la tranquilidad a las familias colombianas”.

Por su parte, la Policía Nacional indicó: “Desde la Dirección General, recibimos al señor Presidente de la República @ABDELAESPRIELLA y a la cúpula militar y policial para desarrollar un Consejo de Seguridad y coordinar acciones que nos permitan anticiparnos al crimen, desarticular estructuras criminales y devolverles la tranquilidad a las familias colombianas”.

Cabe reseñar que el pasado 30 de septiembre, el presidente presidió el relevo de la Guardia de la Casa de Nariño, considerada como una de las ceremonias militares de mayor tradición y simbolismo de Colombia.

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De La Espriella publicó en sus redes sociales: “Ejecutado por el Batallón de Infantería n.º 37 Guardia Presidencial, el relevo simboliza la entrega de la responsabilidad de custodiar la sede del Gobierno y la seguridad del jefe de Estado, pero también representa algo mucho más profundo: disciplina, honor, lealtad y respeto por nuestra historia militar”.