Video: ataque contra la Policía en Ragonvalia, Norte de Santander. SEMANA conoció los detalles

Un conato de atentado alteró el orden público en el municipio de Ragonvalia, Norte de Santander, durante la mañana de este martes, 13 de octubre. Según los reportes consolidados por las autoridades locales, las detonaciones se registraron hacia las 9:30 a. m.

Atención: atentado en Ragonvalia, Norte de Santander, deja tres policías heridos

La Policía del departamento confirmó a SEMANA que la acción no dejó personas heridas ni víctimas mortales, indicando de forma preliminar que el ataque habría sido ejecutado por un tirador perteneciente a alguna de las organizaciones armadas al margen de la ley que operan en esa franja limítrofe.

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El incidente de este martes se suma a una racha de hostigamientos contra el personal institucional en la zona.

El pasado 11 de abril de 2026, la estación de Policía de Ragonvalia reportó un atentado con explosivos mientras tres uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio Ramón González.

En aquel episodio, la detonación de un artefacto dejó heridos a un subintendente y a dos patrulleros —entre ellos una mujer—, afectando de igual forma la infraestructura de un puesto de control, una patrulla oficial y una motocicleta de servicio.

Estructuras del ELN e impacto en sus redes de narcotráfico

Las hipótesis de las autoridades sobre la autoría de estos hostigamientos apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización insurgente que mantiene presencia delictiva en la subregión.

#ATERRADOR 🚨 Momento en el que francotirador dispara contra policías y civiles en el mpio/Ragonvalia, N. S/der. Según medios locales, el violento hecho ocurrió hacia las 9:30AM de este marres 13OCT. Cam/seguridad registró cuando el impacto de proyectil impactó en el pavimento. https://t.co/J8twCkl7MT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 13, 2026

De acuerdo con los archivos de inteligencia, en la zona convergen el frente Domingo Pabón Pabón y el frente de guerra urbano Carlos Germán Velazco Villamizar, unidades encargadas del control territorial, la extorsión y el tráfico de estupefacientes a gran escala.

Las acciones contra la Fuerza Pública responderían a la seguidilla de golpes propinados a la logística e infraestructura del grupo armado en el departamento.

Entre los antecedentes recientes se destaca la captura de dos presuntos integrantes con material de guerra en Ragonvalia, así como la posterior neutralización de un megalaboratorio en zona rural del municipio de San Cayetano, donde las autoridades incautaron más de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Tras el hostigamiento de esta mañana, la Policía reforzó los esquemas de seguridad en la cabecera municipal.