Militares están en alerta máxima: criminales lanzaron explosivos utilizando un dron a soldados en el Putumayo y explotó a 400 metros del objetivo

De acuerdo con un comunicado interno conocido por SEMANA , el segundo pelotón de la COMOT C “detecta el sobrevuelo de un objeto con características similares a un dron, ubicado por el puesto de observación y escucha de la unidad”.

Viernes violento en Arauca

“Exigimos a los violentos cesar su accionar, con el cual no solo afectan a la población civil, sino que provocan más atraso y desolación para nuestra región. No más violencia, necesitamos verdaderos gestos de paz. Presidente Petro, Arauca no puede seguir sumida en esta situación. Es urgente que el Ministerio de Defensa haga presencia en nuestro territorio. Nos sentimos solos viviendo esta guerra”, escribió Garrido en su cuenta de Twitter.