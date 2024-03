Atención | Felipe Rocha, el empresario que estafó con su pirámide ganadera, fue condenado a prisión. Juez ordena su captura inmediata

“Vacas no había”. De esta forma resumió la jueza 79 de control de garantías el proceso que se adelanta contra el empresario Felipe Rocha Medina, señalado por la Fiscalía General de estafar a un centenar de personas con un negocio que prometía multiplicar las inversiones y rentabilidades mediante la compra de ganado.

Sin embargo, con el pasar de los meses, Rocha empezó a presentar todo tipo de excusas para justificar las demoras en la entrega de dinero. Para la jueza fue “impresionante” la forma como se aprovechó de la situación para seguir buscando inversionistas, pese a que era evidente que no tenía cómo seguir sosteniendo su negocio.

Felipe Rocha, el empresario que estafó a la élite bogotana con una pirámide ganadera, no aceptó cargos. | Foto: Fiscalía

“Es más, al aportar esos dineros que ellos (víctimas) solicitaban, creaba en ellos tanta confianza que decían: ‘no, no me entregue la inversión, sigamos, continuemos reinvirtiendo y reinvirtiendo’”, afirmó la juez al citar uno de los argumentos de la Fiscalía General.