Atención: Fiscalía interrogará a más de 30 miembros del Ejército por intimidaciones a pobladores de Tierralta, Córdoba

“He venido insistiendo durante este año, que no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la hará la Fiscalía General de la Nación, y no vamos a permitir tampoco que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales de este país”, aseveró.

“Es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al frente de esas capturas en zona rural para sacar a los criminales y no para atemorizar a la ciudadanía. No podemos volver a las épocas del paramilitarismo, como el mismo presidente de la República lo señaló el día de hoy”, expresó.

Detalles de las intimidaciones

“En estos momentos no me siento libre, ustedes nos apuntan con esas armas a la cara y nosotros no estamos haciendo nada. Ustedes saben que si nos vamos a la Constitución eso no se puede hacer, eso es violación de derechos humanos”, se escucha decir a uno los lugareños.