Atención: Se pronuncian abogados de Jhonier Leal, tras revelación del video de su hermano Mauricio Leal

En el video, el estilista comienza diciendo: “Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie”. Luego, abre la boca en un gesto de dolor y se retira la cobija que cubre su cuerpo, revelando una camisa manchada de sangre. Aunque no se entiende claramente una palabra que pronuncia, Leal luego afirma: “Yo me acabo de enterrar cuchillos”.