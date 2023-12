Atención: SEMANA conoció que el ‘El Negro Ober’ fue trasladado a La Picota desde el pasado 15 de diciembre

“Me comprometo a que no va a tener quejas mías de ninguna especie y se lo prometo ante los ojos de Dios. Hoy 26 de septiembre ya llevo 16 días viviendo así asilado y ese no fue el compromiso que se hizo en la reunión”, señala Martínez en la carta enviada al subdirector del Inpec, el mayor César Valero.

Comenzó la grabación solicitando una entrevista con medios de comunicación de la región. “A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo en el video y en seguida agregó: “Se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”.