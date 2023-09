Aterrador: este es el mapa de los campos minados de las narcodisidencias que buscan la ‘paz total’ en el Cauca; dos civiles y un perro entre las víctimas

| Foto: Archivo Particular

El área roja es de los campos minados por las disidencias de las Farc en el Cauca, cerca al Plateado. | Foto: Archivo Particular

Mencionó que, “es una cosa aterradora, no lo ha vivido ningún país del mundo, los explosivos no están siendo detectados por los caninos y pasan por encima. Hasta el momento, llevamos 591 artefactos explosivos solo en el Cañón del Micay; tenemos áreas de 100 metros cuadrados en donde hemos desactivado 50 minas, esto es una cosa loca y se requiere la atención mundial, porque no puede ser que unas estructuras que están allá en un proceso de negociación continúen sembrando los caminos, los valles y las veredas, afectando a las comunidades. Ya tenemos la muerte de dos personas por la instalación de minas indiscriminada”.