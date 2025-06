Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada anunciaron cese de actividades criminales hasta el lunes y Petro les respondió

“Las llamadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada mandan este comunicado con un cese al fuego unilateral de corta duración. Ojalá fuera permanente. La dirige un costeño, recuerde el coateño que los coateños colombianos no sabíamos matar y mejor que no aprendamos. Pueden ayudar a que los pueblos indígenas hagan la paz en el corazón del mundo y no se maten entre sí, a que se complete la línea negra, a que se haga la reforma agraria fuera de la línea negra para que quepan los campesinos de la Sierra en tierra fértil, a que se siembre café, cacao y aguacate criollo, y comida, y muchos árboles nativos para recuperar el agua”, manifestó Petro.