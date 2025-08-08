Suscribirse

Nación

Gobierno Petro declara a las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada como grupo armado organizado

La declaratoria incluye el aumento de recompensas por información que permita capturar a sus principales cabecillas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 1:58 a. m.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció este viernes, 8 de agosto, que las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada fueron oficialmente catalogadas por el Gobierno nacional como un grupo armado organizado (GAO).

De acuerdo con el ministro, esta decisión se adoptó el pasado lunes. 4 de agosto, en la noche tras una directriz presidencial y la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional.

Contexto: Gustavo Petro anunció que iniciaron conversaciones de paz con el Clan del Golfo “por fuera de Colombia”

Según Sánchez, esta clasificación se sustenta en que la estructura criminal “tiene unidad de mando, capacidad de organización y capacidad de daño”, lo que habilita a las Fuerzas Militares y de Policía para emplear toda la fuerza legítima del Estado, incluyendo operaciones de bombardeo, dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario.

“Si alguien ingresa a la delincuencia, tiene que ser consciente a qué ambiente ingresa. Todas las órdenes están dadas para emplear la máxima contundencia contra esta amenaza que intenta expandirse desde la Sierra Nevada hacia el norte de Santander y el Catatumbo, con un único fin: narcotráfico”, advirtió el ministro.

Sánchez también señaló que el grupo ha incrementado su presencia y su capacidad de extorsión en el departamento del Magdalena, lo que llevó al Gobierno a tomar medidas para frenar su expansión.

La declaratoria incluye el aumento de recompensas por información que permita capturar a sus principales cabecillas, y se extiende a otros actores armados como el ELN y las disidencias de las Farc, en particular el Frente 33 que opera en el Catatumbo y el Frente 35.

“Esto significa también que se aumentan las recompensas que muy seguramente las daremos, no solamente contra este grupo criminal, sino también contra el cartel del ELN y el cartel de la disidencia en diaria de Escalarcán, el Frente 33 que delinque principalmente en el Catatumbo y el 35″, detalló el ministro.

Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la ofensiva contra las estructuras criminales que, según el Ministerio de Defensa, amenazan la seguridad regional y nacional con actividades relacionadas principalmente con el narcotráfico y la extorsión.

