El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció este viernes, 8 de agosto, que las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada fueron oficialmente catalogadas por el Gobierno nacional como un grupo armado organizado (GAO).

De acuerdo con el ministro, esta decisión se adoptó el pasado lunes. 4 de agosto, en la noche tras una directriz presidencial y la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional.

Según Sánchez, esta clasificación se sustenta en que la estructura criminal “tiene unidad de mando, capacidad de organización y capacidad de daño”, lo que habilita a las Fuerzas Militares y de Policía para emplear toda la fuerza legítima del Estado, incluyendo operaciones de bombardeo, dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario.

“Si alguien ingresa a la delincuencia, tiene que ser consciente a qué ambiente ingresa. Todas las órdenes están dadas para emplear la máxima contundencia contra esta amenaza que intenta expandirse desde la Sierra Nevada hacia el norte de Santander y el Catatumbo, con un único fin: narcotráfico”, advirtió el ministro.

Eso significa que ahora el actuar de la fuerza se dará en el marco del derecho internacional… pic.twitter.com/b5ACdDPXk0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 8, 2025

Sánchez también señaló que el grupo ha incrementado su presencia y su capacidad de extorsión en el departamento del Magdalena, lo que llevó al Gobierno a tomar medidas para frenar su expansión.

La declaratoria incluye el aumento de recompensas por información que permita capturar a sus principales cabecillas, y se extiende a otros actores armados como el ELN y las disidencias de las Farc, en particular el Frente 33 que opera en el Catatumbo y el Frente 35.

“Esto significa también que se aumentan las recompensas que muy seguramente las daremos, no solamente contra este grupo criminal, sino también contra el cartel del ELN y el cartel de la disidencia en diaria de Escalarcán, el Frente 33 que delinque principalmente en el Catatumbo y el 35″, detalló el ministro.