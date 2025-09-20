Autoridades confirman nueva masacre en el Valle del Cauca: tres personas asesinadas y un menor herido en el corregimiento de Los Cocuyos

Indepaz denunció una nueva masacre ocurrida en la noche del viernes 19 de septiembre en el corregimiento de Los Cocuyos, zona rural del municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

El ataque, que también fue confirmado por las autoridades del municipio, dejó tres personas asesinadas y un menor de edad herido, configurando la masacre número 60 registrada en lo corrido de 2025, según los datos de Indepaz.

De acuerdo con el informe, hacia las 10:30 p. m. hombres armados que se identificaron como guerrilleros ingresaron a una vivienda, sacaron a cuatro personas y las trasladaron hasta una vía cercana. Allí les dispararon, causando la muerte de Yílber Adrián López, de 46 años; Pablo Auce, de 27; y el adolescente Jhoan López Díaz, de 16 años. Su hermano gemelo, Johan López Díaz, sobrevivió con heridas.

📆 Fecha: 19/09/2025

📍 Lugar: Ginebra, Valle del Cauca

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



Según Indepaz, la Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre los riesgos en la zona mediante la Alerta Temprana 010 de 2024. Este documento alertaba de la confrontación entre el Frente Adán Izquierdo, perteneciente al Estado Mayor Central, y el Frente 57 “Yair Bermúdez”, estructuras que buscan consolidar el control territorial en áreas rurales estratégicas para el narcotráfico y la movilidad de sus tropas.

La alerta también señalaba el alto riesgo para campesinos, docentes, transportadores, migrantes y firmantes del Acuerdo de Paz, ante prácticas como homicidios selectivos, extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad.

Indepaz precisó que, además de los dos frentes mencionados, en la región operan bandas locales y estructuras asociadas al Bloque Central Isaías Pardo. La jurisdicción militar de la zona corresponde a la Tercera División del Ejército.

Tras conocerse el ataque, la Alcaldía de Ginebra convocó a un consejo extraordinario de seguridad con la presencia de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Personería municipal, con el fin de establecer responsabilidades y coordinar acciones de protección. El alcalde Jesús Fernando Martínez calificó la situación como “difícil” y advirtió que se investigan posibles vínculos de grupos armados ilegales con lo ocurrido.

