Autoridades confirman nueva masacre en el Valle del Cauca: tres personas asesinadas y un menor herido en el corregimiento de Los Cocuyos

El alcalde del municipio señaló que los hechos son materia de investigación, pero todo conduce a la participación de grupos armados. Defensoría del Pueblo ya había alertado.

Redacción Semana
20 de septiembre de 2025, 9:08 p. m.
Nueva masacre en zona rural de Ginebra, Valle, deja tres personas muertas y un menor herido.
Indepaz denunció una nueva masacre ocurrida en la noche del viernes 19 de septiembre en el corregimiento de Los Cocuyos, zona rural del municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

El ataque, que también fue confirmado por las autoridades del municipio, dejó tres personas asesinadas y un menor de edad herido, configurando la masacre número 60 registrada en lo corrido de 2025, según los datos de Indepaz.

De acuerdo con el informe, hacia las 10:30 p. m. hombres armados que se identificaron como guerrilleros ingresaron a una vivienda, sacaron a cuatro personas y las trasladaron hasta una vía cercana. Allí les dispararon, causando la muerte de Yílber Adrián López, de 46 años; Pablo Auce, de 27; y el adolescente Jhoan López Díaz, de 16 años. Su hermano gemelo, Johan López Díaz, sobrevivió con heridas.

Según Indepaz, la Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre los riesgos en la zona mediante la Alerta Temprana 010 de 2024. Este documento alertaba de la confrontación entre el Frente Adán Izquierdo, perteneciente al Estado Mayor Central, y el Frente 57 “Yair Bermúdez”, estructuras que buscan consolidar el control territorial en áreas rurales estratégicas para el narcotráfico y la movilidad de sus tropas.

La alerta también señalaba el alto riesgo para campesinos, docentes, transportadores, migrantes y firmantes del Acuerdo de Paz, ante prácticas como homicidios selectivos, extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad.

Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, brindó un panorama de lo que ocurre en esta zona del país. También habló de los riesgos de violencia que han detectado en Florida y Pradera, Valle del Cauca.
Indepaz precisó que, además de los dos frentes mencionados, en la región operan bandas locales y estructuras asociadas al Bloque Central Isaías Pardo. La jurisdicción militar de la zona corresponde a la Tercera División del Ejército.

Tras conocerse el ataque, la Alcaldía de Ginebra convocó a un consejo extraordinario de seguridad con la presencia de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Personería municipal, con el fin de establecer responsabilidades y coordinar acciones de protección. El alcalde Jesús Fernando Martínez calificó la situación como “difícil” y advirtió que se investigan posibles vínculos de grupos armados ilegales con lo ocurrido.

“Hay varias líneas de investigación donde, al parecer, tiene que ver con grupos armados que han atacado a estas personas y por ende la situación que hoy tenemos. Todo es materia de investigación porque hay antecedentes de unas situaciones que sucedieron pero estamos investigando con el CTI y con todas las fuerzas especiales del Estado para aclarar esta situación”, señaló el alcalde de Ginebra.

