Nación

Autoridades investigan muerte de un líder social en Córdoba: esto se sabe

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Tres Palmas. Ahora, Medicina Legal deberá determinar si se trató o no de un homicidio.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

8 de enero de 2026, 1:50 p. m.
Jorge Luis Burgos fue hallado sin vida dentro de su vivienda
Jorge Luis Burgos fue hallado sin vida dentro de su vivienda Foto: Suministrada a SEMANA.

El miércoles 7 de enero fue hallado el cuerpo sin vida del líder comunitario Jorge Luis Burgos, dentro de su vivienda, en el corregimiento de Tres Palmas, jurisdicción de Montería, en Córdoba. Según lo que se ha conocido hasta el momento, los enseres del profesor estaban desordenados, por lo que las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer qué fue lo que ocurrió.

Sobre la muerte de Burgos, inicialmente se informó que se trataría de un presunto homicidio; sin embargo, desde la Policía Metropolitana de Montería precisaron que tampoco se descarta un posible suicidio, mientras avanzan las investigaciones.

“Queremos significar, por respeto a la familia y a la misma víctima, que serán las autoridades, la Fiscalía y Medicina Legal quienes determinen las causas de la muerte. Por lo pronto, podemos precisar que la persona fue hallada sin vida, suspendida en una cuerda, y todo indicaría un posible suicidio”, dijo el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía de Montería.

La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Burgos era un reconocido docente del departamento de Córdoba y dictaba clases de religión en la Institución Educativa del corregimiento de Tres Palmas, donde hay consternación por lo sucedido.

Barranquilla

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Nación

Ideam reveló cómo estará el clima este jueves, 8 de enero: advierte nubosidad y lluvias en varias zonas

Bogotá

Habla hermana de mujer que recibió más de 50 puñaladas por parte de su pareja en Bogotá: reveló aterradores detalles

Nación

Las cuatro claves para lograr el diálogo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, según la canciller Rosa Villavicencio

Cali

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

Nación

MinDefensa se pronuncia tras recuperar el dinero del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los MI-17

Nación

La millonaria recompensa por los asesinos de un turista alemán en La Guajira, en medio de un robo

Finanzas

Montería abre vacantes de empleo para distintos perfiles y niveles de experiencia

Confidenciales

Subasta de la Fundación a la Rueda Rueda 2025: más de 60 obras en homenaje a Ana Mercedes Hoyos por los niños de Montería

Barranquilla

Córdoba se convierte en el epicentro del deporte escolar con la apertura de los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz sostuvieron que el cuerpo del docente contaba con graves signos de violencia que deben ser investigados por las autoridades correspondientes.

“Este docente fue asesinado en su vivienda, ubicada en el corregimiento de Tres Palmas, y fue encontrado sin vida; según las primeras versiones, presentaba signos de violencia y estrangulamiento”, sostuvieron por medio de su cuenta en la red social X.

La millonaria recompensa por los asesinos de un turista alemán en La Guajira, en medio de un robo

Al mismo tiempo, recordaron el llamado que han realizado desde la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos armados ilegales en esta zona del Caribe colombiano.

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Montería con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, agregó el instituto.

Las investigaciones continúan y se espera que con el pasar de los días se pueda esclarecer qué fue lo que le causó la muerte a este líder social en el departamento de Córdoba.

Más de Nación

Alias El Negro, capturado por el Gaula de la Policía.

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Fuertes lluvias en el Centro Internacional Bogotá mayo 3 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Ideam reveló cómo estará el clima este jueves, 8 de enero: advierte nubosidad y lluvias en varias zonas

Este es el hombre que atacó a la mujer y la víctima del brutal hecho.

Habla hermana de mujer que recibió más de 50 puñaladas por parte de su pareja en Bogotá: reveló aterradores detalles

Presidente Donald Trump, Canciller Rosa Villavicencio, Presidente Gustavo Petro.

Las cuatro claves para lograr el diálogo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, según la canciller Rosa Villavicencio

En diferentes puntos de Cali, la Policía ha intensificado los controles para reducir los hechos delictivos.

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

Jorge Luis Burgos hallado sin vida dentro de su vivienda.

Autoridades investigan muerte de un líder social en Córdoba: esto se sabe

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y helicópteros MI-17.

MinDefensa se pronuncia tras recuperar el dinero del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los MI-17

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.

La millonaria recompensa por los asesinos de un turista alemán en La Guajira, en medio de un robo

Helicóptero MI-17 y Contraloría General de la República.

Contraloría evita daños patrimoniales al Estado en caso de helicópteros MI-17: Tesoro Nacional recibió USD 20 millones

Homicidios en Cali

‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con el mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

Noticias Destacadas