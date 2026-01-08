Autoridades investigan muerte de un líder social en Córdoba: esto se sabe

El miércoles 7 de enero fue hallado el cuerpo sin vida del líder comunitario Jorge Luis Burgos, dentro de su vivienda, en el corregimiento de Tres Palmas, jurisdicción de Montería, en Córdoba. Según lo que se ha conocido hasta el momento, los enseres del profesor estaban desordenados, por lo que las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer qué fue lo que ocurrió.

Sobre la muerte de Burgos, inicialmente se informó que se trataría de un presunto homicidio; sin embargo, desde la Policía Metropolitana de Montería precisaron que tampoco se descarta un posible suicidio, mientras avanzan las investigaciones.

“Queremos significar, por respeto a la familia y a la misma víctima, que serán las autoridades, la Fiscalía y Medicina Legal quienes determinen las causas de la muerte. Por lo pronto, podemos precisar que la persona fue hallada sin vida, suspendida en una cuerda, y todo indicaría un posible suicidio”, dijo el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía de Montería.

Burgos era un reconocido docente del departamento de Córdoba y dictaba clases de religión en la Institución Educativa del corregimiento de Tres Palmas, donde hay consternación por lo sucedido.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz sostuvieron que el cuerpo del docente contaba con graves signos de violencia que deben ser investigados por las autoridades correspondientes.

“Este docente fue asesinado en su vivienda, ubicada en el corregimiento de Tres Palmas, y fue encontrado sin vida; según las primeras versiones, presentaba signos de violencia y estrangulamiento”, sostuvieron por medio de su cuenta en la red social X.

Al mismo tiempo, recordaron el llamado que han realizado desde la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos armados ilegales en esta zona del Caribe colombiano.

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Montería con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, agregó el instituto.

Las investigaciones continúan y se espera que con el pasar de los días se pueda esclarecer qué fue lo que le causó la muerte a este líder social en el departamento de Córdoba.