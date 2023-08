Autoridades realizaron extinción de dominio a predios de las Autodefensas Unidas de Colombia en Córdoba

Gobierno entregó a campesinos predios incautados al Clan del Golfo y a alias Rasguño

¿En qué va la reforma agraria?

A inicios de julio, el Gobierno informó que hasta el momento solo se han ofertado 1,6 millones de hectáreas en el ámbito nacional. Las razones, al parecer, serían que las tierras ofertadas no están en terrenos productivos, como lo prometió entonces la exministra de Agricultura, Cecilia López.

Quiere decir que la reforma no avanza según lo esperado. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, indicó que la meta de comprar 3 millones de hectáreas es casi imposible. Por lo pronto, del total de tierras ya ofertadas, la tercera parte es de los afiliados de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), gremio de los ganaderos que en meses pasados firmaron un acuerdo de compra directa con el Gobierno nacional.

El Ministerio de Agricultura explicó que la principal causa de que el Gobierno vaya lento con el proceso es que las tierras no están pasando los controles de viabilidad técnica y jurídica por motivos catastrales.

“La mitad se está descartando porque no hay información de polígonos, y la otra es porque están reclamadas en restitución de tierras. Además, hay otras que no podemos comprar porque no son productivas o porque están en zonas de desastre y son inundables”, señaló la ministra.