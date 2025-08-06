Suscribirse

BetPlay alerta sobre canales falsos y advierte riesgos de fraude: estos son sus canales oficiales

En un reciente comunicado, la compañía hizo un llamado urgente a sus usuarios.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

7 de agosto de 2025, 4:02 a. m.
BetPlay
BetPlay alertó la situación. | Foto: BetPlay

La reconocida plataforma de apuestas en línea BetPlay lanzó una advertencia pública sobre la proliferación de canales falsos y sitios fraudulentos que están suplantando su imagen para engañar a los usuarios, robar información personal y cometer estafas digitales.

En un reciente comunicado, la compañía hizo un llamado urgente a sus usuarios, aliados y medios de comunicación para que accedan exclusivamente a los canales oficiales de la marca. El objetivo es evitar que los clientes caigan en trampas que pueden comprometer seriamente su seguridad financiera y digital.

“Queremos hacer un llamado claro a todos los jugadores y a la comunidad en general: nunca accedan a enlaces que no correspondan a nuestra página oficial o a nuestros canales verificados. Es fundamental proteger sus datos y, sobre todo, practicar el juego responsable”, declaró Germán Segura, gerente general de Corredor Empresarial, empresa operadora de BetPlay.

La compañía recordó que su única página web válida y segura es: www.betplay.com.co. Además, aclaró que no tiene presencia oficial en WhatsApp, por lo tanto, cualquier cuenta que intente comunicarse por ese canal en nombre de BetPlay debe considerarse sospechosa.

Kaleidoscope infecta dispositivos para mostrar anuncios falsos y obtener ingresos ilícitos.
Los estafadores utilizan varias estrategias para robar a sus víctimas. | Foto: Getty Images

Los únicos canales digitales autorizados por la empresa son:

  • Instagram: @BetPlayColombia
  • Facebook: BetPlayColombia
  • X (antes Twitter): @BetPlayCO
  • YouTube: BetPlay Colombia
  • Mensaje de texto oficial: 87500

¿Por qué es peligroso usar sitios o perfiles falsos?

BetPlay advirtió que ingresar a plataformas no oficiales o interactuar con perfiles fraudulentos puede exponer a los usuarios a robo de datos personales, hackeo de cuentas o estafas bancarias.

Muchas de estas páginas ilegítimas prometen bonos, premios falsos u ofertas que buscan captar la atención para luego obtener información sensible como números de cuenta, contraseñas o datos de tarjetas.

La empresa señaló que este tipo de prácticas ilegales se han incrementado en el país, afectando a personas desprevenidas que terminan entregando sus datos sin verificar la autenticidad de las fuentes.

Ante esta situación, BetPlay compartió una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad digital de sus usuarios:

  • Verifique siempre la URL: debe ser exactamente www.betplay.com.co.
  • No entregue datos personales o claves por llamadas, mensajes o correos no oficiales.
  • Desconfíe de promociones o premios enviados desde canales no verificados.
  • Reporte cualquier intento de suplantación a través de los canales oficiales o ante las autoridades.

