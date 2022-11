“Bogotá tiene unas reglas y esas reglas se aplican para todo el mundo”: Claudia López se despacha contra el Coliseo Live

El pasado fin de semana se tenían previstos algunos conciertos, dentro de las instalaciones del Coliseo Live, ubicado en la zona rural de Cota, Cundinamarca, al occidente de Bogotá, el cual ha sido noticia no precisamente por los shows que tanto esperaban los fanáticos.

Al parecer, el recinto habría presentado numerosos problemas que dificultaron la correcta realización de los eventos planeados para ambos días, en los que se presentarían artistas de talla internacional como Harry Styles, dejando como resultado decenas de personas atendidas por asfixia, problemas de movilidad sobre la calle 80 y la falta de documentación en uno de los shows que concluyó en cambios para el concierto.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá no se quedó callada y se despachó durante una entrevista contra la organización de dicho evento, que según lo indicó, tiene mucho que envidiarle al Rock al Parque, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y que presentó el mínimo de problemas para la ocasión.

“Hay que cumplir el SUGA, no es ningún misterio. Bogotá tiene unas normas claras, este fin de semana, por ejemplo, tuvimos un empresario que no sacó el SUGA y pretendía hacer un concierto; es imposible. Bogotá tiene unas reglas y esas reglas se aplican para todo el mundo”, señaló López respecto a la organización que tiene enojados a los fanáticos.

Frente al tema, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, estaría informado sobre los riesgos que representan dichas organizaciones que deben velar por la seguridad de las personas asistentes, que al momento de comprar la boletería, depositan su confianza con el fin de vivir una buena experiencia junto a su artista favorito.

La alcaldesa hizo énfasis en que: “el señor gobernador de Cundinamarca es consciente de que eso es un riesgo latente, ya no solo es un problema de movilidad, sino de logística y de seguridad, así que yo le he pedido al gobernador de Cundinamarca que tome cartas en el asunto, él me ha dicho que mañana tiene citados a los empresarios y a todos los involucrados porque hay que meter en cintura esa situación”.

Lo cierto es que varios de los asistentes reportaron incomodidades dentro de conciertos, como el de Harry, que presentaba supuestamente sobrecupo en el área platino, y aunque hay quienes defienden la organización y culpan de las problemáticas a los fanáticos, hasta el momento se espera que los responsables puedan lidiar y mejorar esta situación para las épocas decembrinas que se vienen cargadas de eventos.

Más problemas en el concierto de Harry Styles

La llegada de los fanáticos hasta el escenario fue bastante caótica. Personas que se movilizan en el transporte público y en sus carros particulares con destino hacia el Coliseo Live, o que simplemente están buscando salir o entrar de la capital del país, han denunciado a través de las redes que los trancones en la calle 80 son monumentales.

Desde la 5:00 p. m., la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la cuenta de Twitter Bogotá Tránsito, advirtió que en la zona se estaba presentando un alto flujo vehicular.

“Se registra alto aforo vehicular sobre la vía Bogotá‐Siberia en el Km. 1.5, por la llegada de los asistentes al evento que se desarrollará en el Coliseo Live. Adicionalmente, se tiene afectación de un carril de la calzada por el ascenso y descenso de pasajeros”, indicó la Secretaría.

Las personas se han demorado hasta dos horas o más para movilizarse por la calle 80. “Para cuándo una buena logística con los conciertos en el Coliseo Live, un desespero y desastre, el desplazamiento por la entrada de la calle 80″, escribió Carlos Alberto Sánchez en su cuenta de Twitter.

El publicista y empresario Fernán Martínez también se despachó en contra de la pésima movilidad hoy en Bogotá por este importante corredor vial. “La 80 está imposible. Lluvia y el concierto de Harry Styles tienen colapsado al occidente de Bogotá. La construcción y funcionamiento del Coliseo Live se rige por las normas de Cota”, escribió en su perfil oficial de Twitter.