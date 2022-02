Buscan a hombre que propinó 18 machetazos a yegua en un criadero de Cundinamarca

Una nueva denuncia de maltrato animal se registró el pasado fin de semana, en el municipio de Vianí, Cundinamarca, cuando un hombre identificado como Yéferson Humberto González Quiroga habría ingresado a un criadero de caballos con el único fin de herir con un machete a una de las yeguas que allí se encuentran.

De acuerdo con la denuncia de Miguel Rubio, propietario del criadero San Miguel, González sería el presunto responsable de este atroz acto de crueldad en contra de uno de sus animales. “Le metió 18 machetazos en la costilla y en el anca. El hombre no sé por qué haría un acto como este, si yo no tengo enemigos, no tengo problemas con absolutamente nadie”, dijo Rubio por medio de un video.

Asimismo, explicó que a la yegua “le cogieron 180 puntos”, con el fin de intentar curar las heridas causadas por el presunto atacante.

SEMANA se comunicó con Alexandra Ramírez, familiar del hombre que hizo la denuncia, quien relató la forma en la que este hombre habría llegado hasta el lugar en el que se encontraba el indefenso animal, con el único fin de causarle las heridas que por poco acaban con su vida.

“Se trata de una persona que con un machete y de manera cobarde hiere a una yegua (…) Llegó entre la noche del sábado 19 y la madrugada del domingo 20 de febrero con otra persona en una moto. Sacaron dos machetes. Él (González) en específico ingresó a la propiedad del criadero agrediendo a la yegua”, explicó Ramírez, añadiendo que nadie pudo defender al animal, ni siquiera este mismo, ya que no tenía mucho espacio en el cual moverse para evitar los ataques de su victimario.

“Ella estaba en un espacio de 3x4 metros, no tuvo para dónde correrse, no tuvo cómo buscar ayuda”, agregó.

Por otro lado, indicó que, según testigos, el presunto agresor habría anunciado los planes que tenía para con la yegua, en un “tomadero” muy cerca al criadero. Sin embargo, debido a su alto estado de alicoramiento, nadie le prestó atención ni la importancia que merecía la amenaza.

“Lo tomaron como que era una persona que estaba borracha, que no sabía lo que decía, pero efectivamente sí lo sabía, porque sí ejecutó los hechos”, dijo Ramírez.

Sin embargo, la historia se torna aún más escalofriante, pues el hombre se habría aparecido nuevamente al sitio en el que anunció su amenaza, para confirmar que la misma habría sido realizada con éxito.

“Luego de hacer esta barbarie, llegó nuevamente al lugar con los machetes llenos de sangre y hay varias personas que dan testimonio de ello”, mencionó.

El presunto agresor aún se encuentra desaparecido - Foto: Instagram/@criadero_san_miguel

Según las declaraciones de Ramírez, el hombre se encuentra actualmente desaparecido, a pesar de que son muchos los vecinos que conocen la historia y el acto criminal que habría cometido en contra de la yegua.

“Se han hecho demasiadas denuncias contra él por varias redes sociales. La Policía está enterada de todos los hechos y esta persona no se ha podido encontrar. Entonces queremos hacerlo público para que pague por lo que hizo”, recalcó la denunciante.

Por último, explicó que, además de sentirse preocupados por la salud del animal, tanto Rubio como su familia y amigos, sienten temor de lo que esta persona pudiese hacer en un futuro, pues, así como se ensañó contra la yegua también podría hacerlo contra un ser humano.

“Me parece que esto no se debe permitir (el maltrato animal). Esto debe tener trascendencia y debe tener un pago (judicial) porque esto es un crimen. Pensémoslo: si fuera un niño, ¿qué pasaría? Esta persona, así como agrede un animal, perfectamente puede agredir a otra persona. Y eso no tiene por qué ser tolerable y no tiene por qué quedar impune. Esta persona tiene que pagar”, concluyó Alexandra Ramírez en conversación con SEMANA.