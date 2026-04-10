Integrantes de la Dijin de la Policía Nacional lograron la captura de un ciudadano albanés con notificación roja de Interpol, quien era requerido internacionalmente por, presuntamente, haber participado en un caso de homicidio.

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El hombre fue identificado por las autoridades como Florind Rama, señalado por su presunta participación en un caso de secuestro, tortura y asesinato ocurrido en 2022 en Golden Beach en Marbella, España.

“La captura fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Pereira, Interpol, Europol y autoridades españolas, que lograron ubicarlo en la ciudad cuando intentaba pasar desapercibido”, detallaron las autoridades.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el hombre era buscado porque la víctima habría sido retenida contra su voluntad, sometida a torturas y posteriormente asesinada, en un hecho que generó fuerte impacto en Europa.

“De manera paralela, el Bloque de Búsqueda y la burbuja operacional avanzan en la verificación de posibles vínculos de este extranjero con redes de narcotráfico en Pereira y otras zonas del país”, precisó la Policía.

La captura se dio en el marco de la operación “Trípoli”, en una ofensiva de la lucha contra el multicrimen, que busca garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

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Entretanto, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X.

“En desarrollo de la estrategia contra el crimen transnacional, la @PoliciaColombia retuvo a Florind Rama, requerido por autoridades de España mediante Circular Roja de @INTERPOL_HQ por homicidio, organización criminal y tráfico de drogas. Investigaciones señalan que este individuo lideraba el componente armado de una red albanesa con nexos en Europa, vinculado a actos de tortura y sicariato”, dijo el alto oficial.