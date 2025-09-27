En la noche del 26 de septiembre de 2025, se conoció la decisión tomada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual informó que la visa del presidente Gustavo Petro fue retirada debido a sus actuaciones en las calles de Nueva York.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana, emitió su opinión sobre los hechos ocurridos en las últimas horas.

“Sobre la revocatoria de la visa al presidente Petro por parte de los Estados Unidos, se trata de una decisión diplomática que evidencia una inconformidad significativa del gobierno estadounidense frente al irrespeto e intervención en los asuntos internos de ese país por parte del presidente de Colombia. En lo práctico, no rompe relaciones ni define por sí sola la política bilateral. Aun así, añade de forma importante tensión a una relación ya compleja y no facilita su conducción”, señaló la funcionaria.

(1/6) La revocatoria de la visa al presidente #Petro por parte de Estados Unidos es una decisión diplomática que refleja una inconformidad significativa del Gobierno estadounidense. @AmChamCol (sigue hilo) pic.twitter.com/ZJ8GYkDap4 — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) September 27, 2025

En otra parte del comunicado, se destacan las posibles razones por las que las autoridades del país norteamericano tomaron la decisión de retirar la visa del mandatario colombiano. Cabe recordar que Petro se dirigió a los soldados del Ejército estadounidense para que “no apunten con sus armas a la humanidad”.

“La Jefatura de Estado obliga a anteponer, sin excepción, el interés nacional sobre cualquier ideología. Si el presidente Petro persiste en generar choques externos y en sobreponer su ideología al interés de todos los colombianos, puede sobrevenir una respuesta de la comunidad internacional, que podría incluir eventuales sanciones cuya responsabilidad debe recaer en su gobierno, aunque los costos terminen afectando a todos los colombianos”, destacó Lacouture.

Por último, la funcionaria envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para conservar abiertas las vías de cooperación entre ambas naciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos del país.

María Claudia Lacouture se refirió a las medidas tomadas por Estados Unidos. | Foto: SEMANA / Colprensa

“Hacemos un llamado a la responsabilidad y al cumplimiento del deber constitucional del presidente en proteger la vida, los derechos y la seguridad de los colombianos, resguardar la soberanía y la reputación internacional del país, y representarlo con prudencia y apego a la Constitución y a nuestros compromisos internacionales”, puntualizó María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana.