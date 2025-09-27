Suscribirse

Gustavo Petro a Donald Trump tras el retiro de la visa: “No se rodee de genocidas”

El mandatario colombiano ha publicado varios mensajes en su cuenta de X, respondiendo a la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos.

Redacción Semana
27 de septiembre de 2025, 1:10 p. m.
Fueron varias horas de tensión las que hubo entre Colombia y Estados Unidos.
Sigue la tensión entre Colombia y Estados Unidos luego de la decisión del país norteamericano de revocar la visa del mandatario colombiano. El presidente Gustavo Petro le envió un mensaje a su homólogo Donald Trump. | Foto: Getty Images

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un nuevo mensaje en su cuenta de la red social X, en donde le manda un mensaje a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por el retiro de la visa americana.

La decisión la comunicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos este viernes, 26 de septiembre, por el acto público que protagonizo el jefe de Estado colombiano en una calle de Nueva York.

Contexto: Estados Unidos le quita la visa a Gustavo Petro y él responde: “No volveré a ver el pato Donald, por ahora, eso es todo”

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, dice el texto.

El presidente Petro ha publicado una serie de mensajes a través de su red social X, en donde además de asegurar que “no volverá a ver al pato Donald” y que “no me importa”, también envió mensajes a su homólogo Donald Trump.

“Los responsables de ese genocidio tratan de cobijarse bajo usted, Trump, porque creen que usted protege a los genocidas. No sé rodee de genocidas”, escribió Petro en un extenso mensaje en X.

"La humanidad pide que cese el crimen contra la humanidad en Gaza, los israelíes han vivido un hecho de terror contra su juventud en un concierto, y hubo muertos que no debieron ser. Pero la respuesta no debe ser un crimen contra la humanidad. No podemos permitir que asesinen bebés en Gaza", dijo. En medio de su mensaje a Trump, se refirió a su familia. “La esposa suya, señor Trump, o sus hijas, deberían decirle que no está bien matar bebés. Mis hijas me lo dicen”, señaló, al tiempo que recordó la invitación a un encuentro.“Respeto su familia y le dije a usted que me tomaría un whisky, a pesar de mi gastritis, en su casa o en la mía, o donde quiera, pero hablando de tu a tu, entre iguales, como hombres y sin mentiras. Ud no me respondió”, indicó. Le dijo a Trump que debía quitarse “las musarañas de sus asesores” y que “vea a la humanidad con claridad y lo que acontece. No sé hacen unos Estados Unidos Grande matando bebés indefensos”.

En desarrollo...

