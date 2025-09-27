Gustavo Petro a Donald Trump tras el retiro de la visa: “No se rodee de genocidas”

"La humanidad pide que cese el crimen contra la humanidad en Gaza, los israelíes han vivido un hecho de terror contra su juventud en un concierto, y hubo muertos que no debieron ser. Pero la respuesta no debe ser un crimen contra la humanidad. No podemos permitir que asesinen bebés en Gaza", dijo. En medio de su mensaje a Trump, se refirió a su familia. “La esposa suya, señor Trump, o sus hijas, deberían decirle que no está bien matar bebés. Mis hijas me lo dicen”, señaló, al tiempo que recordó la invitación a un encuentro.“Respeto su familia y le dije a usted que me tomaría un whisky, a pesar de mi gastritis, en su casa o en la mía, o donde quiera, pero hablando de tu a tu, entre iguales, como hombres y sin mentiras. Ud no me respondió”, indicó. Le dijo a Trump que debía quitarse “las musarañas de sus asesores” y que “vea a la humanidad con claridad y lo que acontece. No sé hacen unos Estados Unidos Grande matando bebés indefensos”.