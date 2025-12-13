Camioneta quedó atrapada cuando intentaba pasar un puente entre Granada y San Juan de Arama, Meta: la banca, de repente, se hundió

Un verdadero susto se llevaron los ocupantes de una camioneta que quedó atrapada en un puente entre Granada y San Juan Arama, en el departamento del Meta, luego de que la banca, de manera repentina, se hundiera.

🚧 Cierre total preventivo en el Km 96+700, sector Trocha 4, vía Uribe – Granada, por hundimiento de la banca en el puente.



🛣️ Rutas alternas: vía Lejanías – hacia Punta Brava o viceversa.



⚠️ Atienda las recomendaciones de las autoridades. pic.twitter.com/oveC9UH5sj — Dirección de Tránsito y Transporte (@TransitoPolicia) December 13, 2025

Juan Carlos Mendoza, el alcalde de Granada, le confirmó a SEMANA que dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladas a un centro asistencial.

“Es una vía nacional cuya administración le compete al Instituto Nacional de Vías (Invías)”, dijo el funcionario.

Puente entre Granada y San Juan de Arama, en el Meta, se hundió. Dos personas que iban en una camioneta sufrieron heridas. | Foto: Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.

La Dirección Nacional de Tránsito y Transportes de la Policía indicó que el cierre se realizó en el kilómetro 96+700, sector Trocha 4.

Además, recomendó tomar rutas alternas como la vía Lejanías – hacia Punta Brava o viceversa.

El alcalde Mendoza aseguró que esta es una infraestructura vieja, lo que daría luces a su estado.

Esta vía es conocida porque es la que comunica desde el centro del país a lugares como el cañón del río Güejar, muy visitado en estas épocas por turistas locales y extranjeros.

Hace tan solo un año el Cañón del río Güéjar se convirtió en el tercer escenario turístico reglamentado en el Meta, luego de más de cuatro años de trabajo con la cadena de valor, destacó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (Cormacarena) a través de sus redes sociales.

Este templo de agua de 17 kilómetros y paredes rocosas de 20 metros de altura con forma de buque encallado es considerado en la región como un paraíso natural y rico en biodiversidad, señala la Gobernación del Meta en su página web.