Camioneta quedó atrapada cuando intentaba pasar un puente entre Granada y San Juan de Arama, Meta: la banca, de repente, se hundió

La vía fue cerrada de inmediato, confirmaron las autoridades.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 9:19 p. m.
Camioneta atrapada en un puente en la vía entre La Uribe y Granada, en el Meta.
Camioneta atrapada en un puente en la vía entre La Uribe y Granada, en el Meta. | Foto: Redes sociales

Un verdadero susto se llevaron los ocupantes de una camioneta que quedó atrapada en un puente entre Granada y San Juan Arama, en el departamento del Meta, luego de que la banca, de manera repentina, se hundiera.

Juan Carlos Mendoza, el alcalde de Granada, le confirmó a SEMANA que dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladas a un centro asistencial.

“Es una vía nacional cuya administración le compete al Instituto Nacional de Vías (Invías)”, dijo el funcionario.

Puente entre Granada y San Juan de Arama, en el Meta, se hundió. Dos personas que iban en una camioneta sufrieron heridas.
Puente entre Granada y San Juan de Arama, en el Meta, se hundió. Dos personas que iban en una camioneta sufrieron heridas. | Foto: Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.

La Dirección Nacional de Tránsito y Transportes de la Policía indicó que el cierre se realizó en el kilómetro 96+700, sector Trocha 4.

Además, recomendó tomar rutas alternas como la vía Lejanías – hacia Punta Brava o viceversa.

El alcalde Mendoza aseguró que esta es una infraestructura vieja, lo que daría luces a su estado.

Esta vía es conocida porque es la que comunica desde el centro del país a lugares como el cañón del río Güejar, muy visitado en estas épocas por turistas locales y extranjeros.

Hace tan solo un año el Cañón del río Güéjar se convirtió en el tercer escenario turístico reglamentado en el Meta, luego de más de cuatro años de trabajo con la cadena de valor, destacó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (Cormacarena) a través de sus redes sociales.

Este templo de agua de 17 kilómetros y paredes rocosas de 20 metros de altura con forma de buque encallado es considerado en la región como un paraíso natural y rico en biodiversidad, señala la Gobernación del Meta en su página web.

Además, indica que su recorrido dura aproximadamente dos horas hasta llegar a las aguas del municipio de San Juan de Arama, convirtiéndose en un plan ideal para los amantes de la naturaleza y la adrenalina en Colombia.

