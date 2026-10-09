Carlos Felipe Córdoba, excontralor general, denunció al expresidente Gustavo Petro por los seguimientos de la DNI

SEMANA conoció en primicia las denuncias radicadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General por el excontralor general, Carlos Felipe Córdoba, para que se investiguen los seguimientos y perfilamientos hechos por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se convirtió en una “policía política” en el gobierno Petro: SEMANA revela la escandalosa auditoría forense que ordenó Abelardo De La Espriella

En la primera denuncia presentada ante la Comisión, se cita directamente el reportaje publicado por SEMANA, donde se advirtió que dicho organismo fue utilizado para perfilar a críticos del gobierno Petro y a opositores.

En esta lista aparece el excontralor general, así como varios líderes políticos, periodistas y representantes de los entes de control.

La investigación de SEMANA advirtió que la DNI fue utilizada para perfilar a críticos del gobierno Petro y a opositores. Foto: DNI

“Una alta fuente de la Uiaf, cercana a su primer director en el gobierno del denunciado, afirmó que el presidente Petro recibía semanalmente un informe de inteligencia”, señaló el denunciante citando el reportaje de SEMANA.

Por esta razón, pidió que se investigue a Petro por su conocimiento de estas actividades ilegales, así como la utilización indebida de información privilegiada y concierto para delinquir.

Investigar “quién dio la orden”: la petición de las víctimas de los seguimientos y perfilamientos de la DNI durante el gobierno Petro

Para Córdoba, quien estuvo al frente del ente de control fiscal entre los años 2018 y 2022, el entonces presidente actuó con dolo, sabiendo de la ilicitud de sus acciones.

“Según otras fuentes de la DNI, por petición directa del presidente se vinculó a una inspectora encargada de indagar dentro de la entidad sobre operaciones del gobierno anterior. Ella actuaba invocando órdenes que ‘venían del presidente’. Este hecho muestra que existía una línea de órdenes directas desde la Presidencia hacia la DNI”, resaltó la denuncia, citando las revelaciones hechas por SEMANA.

Denuncia ante la Fiscalía

En la acción judicial presentada ante la Fiscalía, el excontralor general, Carlos Felipe Córdoba, manifestó que se debe investigar a los exdirectores de la DNI y la Uiaf durante el gobierno Petro, así como a otros exfuncionarios de dichas entidades.

La DNI, la máxima dependencia a cargo de garantizar la seguridad nacional, perdió la “confiabilidad” durante el gobierno Petro, según la auditoría forense. Foto: Fotomontaje SEMANA

En la denuncia pidió indagarlos por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático, interceptación de datos informáticos, violación de datos personales, abuso de función pública, utilización indebida de información oficial privilegiada, revelación de secreto, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público “y demás que resulten probados”.

“Los hechos denunciados reproducen, punto por punto, el patrón que la Corte Suprema de Justicia ya juzgó y sancionó en el caso de las interceptaciones ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”, resaltó el excontralor, al citar que varios exfuncionarios fueron sentenciados por hechos similares a los denunciados por SEMANA.

SEMANA revela otra prueba que ratificaría cómo, desde el gobierno Petro, se convirtió la DNI en una policía política para perseguir opositores: la Operación Orión

En el reportaje se señaló que la DNI realizó seguimientos a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez; el exfiscal general, Francisco Barbosa; la exvicefiscal general, Martha Mancera; los congresistas Miguel Uribe Turbay (quien murió en agosto de 2025 tras sufrir un atentado sicarial); el exdirector del DAS, Ramiro Bejarano; y la abogada Jenny Rozo.

Además, figuraron la exprocuradora general, Margarita Cabello Blanco; el excontralor general, Carlos Felipe Córdoba; y la periodista Vicky Dávila.