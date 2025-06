Carlos Javier Soler, coronel retirado del Ejército, arremetió contra el Gobierno Petro por secuestro de 57 militares en el Cauca

El exmilitar se fue de frente contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras calificar que estos hechos no son aislados y que, por el contrario, vienen de una “pérdida de la soberanía” a lo largo de la actual administración.

“ Amanecimos con 57 militares, soldados del Ejército Nacional, secuestrados en el Cañón de Micay . La pregunta es ¿esto es normal? ¿esto comenzó hoy? No, comenzó hace muchos años", señaló el coronel en retiro.

“Eso no es porque sí, es porque le otorgó la ventaja a los grupos armados ilegales bajo un sofisma de distracción del DIH ... le dio la posibilidad a los bandidos de andar y organizarse”, destacó el exmilitar.

También resaltó que los decretos de la paz total influyeron para que el país llegara a la situación de orden público que está viviendo en estos momentos, ya que “ le entregó el territorio al ELN y a las disidencias de las Farc , que no eran sino 600″.

El coronel retirado del Ejército Carlos Javier Soler se refirió al secuestro de 57 militares en el Cauca. "Esto no es un hecho aislado, lo que hay es la pérdida de soberanía y entrega del territorio a narcos disfrazados de guerrillas", dijo. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/SUVFkz0yAw

Explicó que hoy estos grupos disidentes ya no son dos, sino tres. Pasaron de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y la de Gentil Duarte de Mordisco, a la Mordisco, a la de Calarcá y a la de Márquez.

Indicó que “ hoy los soldados de Colombia resisten, hay que ser claro, resisten, pero no resisten porque el presidente los apoya , resisten porque están verticalmente entrenados y son disciplinados, resisten porque el pueblo colombiano los arropa y los apoya y porque saben que trabajan para el pueblo y no para el presidente”.

El coronel retirado del Ejército afirmó que “el Gobierno Nacional creó esta situación y esta situación se le salió de las manos, y ahora no saben qué hacer, quieren arreglar todo a punta de consejos de seguridad donde no solucionan nada y no llegan con los recursos”.