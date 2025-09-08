Nación
Catorce territorios del país lideran la transformación educativa con datos y trabajo conjunto que benefician a más de 3 millones de estudiantes
Aunque la cobertura alcanza el 92 %, persisten problemas como la repitencia, la reprobación, la deserción y las fuertes desigualdades en los resultados de las pruebas Saber 11.
Más de tres millones de estudiantes en 14 territorios del país se verán beneficiados por los Planes de Fortalecimiento Educativo Territorial (PFET), una estrategia que busca transformar la calidad educativa a partir del uso de datos, evidencia y trabajo articulado entre diversos actores.
La iniciativa es promovida por Colombia Evidencia Potencial en Educación (CEPE), con el apoyo de fundaciones nacionales e internacionales y la coordinación de la Fundación Empresarios por la Educación (ExE).
Los PFET se están consolidando en Amazonas, Antioquia, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cauca, Chocó, Cúcuta, Cundinamarca, Manizales, Medellín, Meta, Quibdó y Santa Marta, donde ya se han estructurado siete planes enfocados en fortalecer capacidades institucionales, promover el uso estratégico de datos y desarrollar iniciativas que impulsen aprendizajes fundamentales y habilidades socioemocionales.
El proceso se desarrolla en el marco de las Comunidades de Cambio, espacios de diálogo y planeación conjunta entre secretarías de educación, fundaciones, universidades, sector privado y equipos técnicos locales.
Estas comunidades definen las prioridades de cada territorio y plantean acciones específicas que van desde la mejora de aprendizajes básicos hasta la incorporación de tecnologías en la enseñanza.
A esta estrategia se suma el Laboratorio de Evidencia, un mecanismo creado para generar, movilizar y promover el uso de información educativa de manera rigurosa. Su propósito es asegurar que las decisiones de política y de inversión respondan a datos confiables y a las necesidades reales de cada territorio.
Fabio Segura, co-CEO de la Jacobs Foundation, señaló que la apuesta es de largo plazo: “De aquí a cinco años, tendremos un impacto en política pública: los secretarios de Educación habrán dejado su legado conectado con los planes de desarrollo. Pero de aquí a diez años, debemos haber consolidado una cultura de rigor en el uso de recursos educativos”.
En Colombia, más de nueve millones de niños, niñas y adolescentes cursan preescolar, básica y media. Aunque la cobertura alcanza el 92 %, persisten problemas como la repitencia, la reprobación, la deserción y fuertes desigualdades en los resultados de las pruebas Saber 11, especialmente en departamentos como Chocó y Amazonas. Por ello, CEPE priorizó territorios que concentran cerca del 32 % de la matrícula oficial del país.