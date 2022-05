Cauca: un hombre fue enviado a la cárcel por abusar de una menor de edad

En zona rural de Taminango, Nariño, fue capturado un hombre por abusar sexualmente de una menor de edad. Según la Fiscalía General de la Nación, el implicado fue identificado como William Córdoba Ortega, de 24 años, quien habría accedido carnalmente a la menor en El Bordo, Cauca, en el año 2018.

“Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del departamento del Cauca, apoyados por la Policía Nacional, capturaron al procesado el pasado 11 de mayo. La Fiscalía demostró en juicio oral que el condenado ingresó a una vivienda de El Bordo, Patía, el 1.° de octubre de 2018 cuando intimidó con arma blanca a una menor de edad y, posteriormente, abusó sexualmente de ella”, indicó la Fiscalía.

Tras avalar el procedimiento de captura, un juez emitió la respectiva orden de encarcelamiento contra el procesado, quien deberá cumplir la sentencia como responsable del delito de acceso carnal violento.

A la cárcel presunto responsable de actos sexuales con su sobrina menor en Yotoco, Valle del Cauca

Luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 29 años, presuntamente responsable de haber realizado actos de índole sexual a su sobrina, una menor de 4 años de edad.

Los hechos investigados ocurrieron el 8 de octubre de 2021 en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca, cuando el supuesto implicado se quedaba a solas con la víctima.

Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados por la policía judicial le permitieron a la Fiscalía solicitar orden de captura contra el presunto implicado. Estos procedimientos fueron adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la Sijín de la Policía Nacional en una vía que del municipio de Yotoco conduce a Vijes, Valle del Cauca.

La Fiscalía le imputó cargos al capturado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. El juez del caso decidió que el procesado debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ya son dos los profesores suspendidos por denuncias de abusos sexuales en Bellas Artes Cali

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, confirmó el pasado 5 de mayo que ya son dos los profesores suspendidos tras las denuncias de abusos sexuales presentadas por estudiantes del Instituto Bellas Artes, ubicado en el norte de Cali.

Roldán aseguró que estas medidas son adelantadas como parte de las acciones para la protección de las víctimas. “Como gobernadora, pero sobre todo como mujer, quiero reiterar mi indignación con los hechos denunciados en el Instituto de Bellas Artes. Me he solidarizado con todas las estudiantes de Bellas Artes que han tenido la valentía de denunciar estos aberrantes casos de abuso y violencia sexual”, precisó la mandataria.

Dijo, además, que se reunirá con la directora seccional de Fiscalía para hacer seguimiento a las investigaciones. “Logramos que el ente investigador designara un equipo especial encargado de los casos denunciados. Pido a nuestras autoridades celeridad en la atención a estos casos de violencia sexual contra nuestras jóvenes estudiantes”, enfatizó la mandataria regional.

Las denuncias

“El docente decía que tocara mi cuerpo, que me acercara a él y si quería hiciera lo mismo: tocarlo. Yo era una niña de 14 años, no quise hablar con alguien de esto”. Así empieza el dosier conocido por SEMANA de denuncias y dolorosos testimonios de prácticas de abusos sexuales ejercidas por docentes contra estudiantes y exalumnas del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali.

Las denuncias, alrededor de 70, fueron recopiladas entre 2014 y 2021. En todas, estudiantes del programa de Formación Juvenil y de Licenciatura en Artes Escénicas aseguran que el profesor Camilo Capote, quien es director del Festival de Teatro de Cali y hasta hace poco coordinador del programa de formación juvenil de Bellas Artes, cometió actos de abuso contra ellas valiéndose de su autoridad como maestro y una de las voces más reconocidas del arte escénico en la capital del Valle.

“En la misma jornada de clases nos íbamos a otro salón que estuviese solo y practicábamos diferentes escenas (...) me hacía actuar el personaje de manera sensual y luego me inducía a que me tocara”, se lee en otro de los testimonios conocidos por SEMANA.

Y aunque Capote fue suspendido de su cargo en Bellas Artes, las protestas a las afueras de esa alma mater han sido una caja de resonancia por al menos una semana consecutiva. Decenas de mujeres organizaron plantones, marchas y cacerolazos para denunciar que los abusos no vinieron de un solo profesor, sino que hay más docentes involucrados.

“Camilo, nuestro profesor de confianza, estaba informado de una clase en la que el profesor José Fener Castaño nos hizo masturbarnos como ‘flores’ a los 14 años. A prontos meses de ejercer cargo como coordinador, Capote no hizo nada al respecto”, dice otra de las denuncias presentadas por el colectivo de estudiantes a la Fiscalía y a las directivas del Instituto de Bellas Artes.