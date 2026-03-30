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Cayó en Antioquia alias Wilder, segundo cabecilla de subestructura del Clan del Golfo: estaría detrás de múltiples delitos

Este sujeto tendría más de 14 años al servicio del crimen, tiempo en el que habría cometido varias ilegalidades.

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Redacción Nación
30 de marzo de 2026, 9:13 a. m.
Estos fueron los capturados en Antioquia, que harían parte del Clan del Golfo.
Estos fueron los capturados en Antioquia, que harían parte del Clan del Golfo. Foto: Suministrada

Wilson Flórez Anaya, conocido con el alias de Wilder, fue capturado en las últimas horas por ser el presunto responsable de diferentes delitos como segundo cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, que pertenece al Clan del Golfo.

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La diligencia se realizó en zona rural del municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia. En el operativo participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

Además de Flórez Anaya, las autoridades también lograron la detención de otras dos personas que se encontraban con el sujeto, quienes son supuestamente responsables del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Asimismo, en el sitio fue incautada una pistola 9 mm, una granada de fragmentación, equipos de comunicación y material de intendencia. Estos objetos, al parecer, eran utilizados por la subestructura para hacer actividades ilegales en esta zona del país.

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El teniente coronel Óscar Andrés Gómez Castro, director encargado de Investigación Criminal e Interpol, precisó que alias Wilder tendría una trayectoria criminal de más de 14 años.

Al parecer y de acuerdo con las investigaciones, se encargaba, entre otras cosas, de coordinar el acopio, custodia y exportación de más de 3 toneladas mensuales de cocaína, droga que tenía como destino países de Centroamérica y Norteamérica.

De igual forma, este sujeto también es señalado de dar órdenes para que se llevaran a cabo confrontaciones en contra del ELN, una situación que afectó a múltiples familias que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas en el Bajo Cauca antioqueño.

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Flórez Anaya también estaría detrás de homicidios, feminicidios, reclutamiento de menores, extorsiones, minería ilegal, entre otras acciones criminales.

Por todo ello, alias Wilder y los otros capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y serán presentados ante un juez de control de garantías, que se encargará de definir si tienen que ir a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.