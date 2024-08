Choque de versiones entre el Gobierno Petro y autoridades en Guaviare por secuestro de soldados: “las tropas se pueden mover”

En diálogo con SEMANA, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, manifestó que “yo no determino el secuestro. Ayer mismo pudimos comprobar que las tropas se podían mover, pero manifestaron que en el día no lo hacen sino que se movilizan de noche. Después de las 6:00 p.m. la guardia manifestó que no era conveniente el desplazamiento de la tropa porque podría generar un riesgo”.