Nación

Christopher Landau, diplomático estadounidense que acompañó a Miguel Uribe Turbay en su funeral, hizo una reflexión: “Demasiado doloroso”

A raíz de esta situación, el subsecretario de Estado de Estados Unidos hizo una reflexión sobre al nombre que se le dice a aquellas personas que han perdido a sus hijos.

14 de agosto de 2025, 3:38 a. m.