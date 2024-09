Chuzadas a Marelbys Meza: Por evidentes dilaciones, juez negó libertad por vencimiento de términos a dos policías involucrados en el caso

Para el juez, no se presentó evidencia que llevara a inferir que se presentara un vencimiento de términos como alegaba la defensa de los dos policías adscritos a la Sijín. Tras hacer un análisis de todas las acciones que se adelantaron en este proceso se señaló que se presentaron conflicto de competencias, apelaciones y revisiones en este proceso, acciones que pueden considerarse como dilaciones.

Todo esto llevó a que el comienzo del juicio presentara varios tropiezos. Pues todas las acciones impulsadas por la defensa de los dos policías “para dilatar la realización de las diligencias” solamente se le pueden ser atribuidas a él y no a la Fiscalía ni a los representantes de víctimas. “ Aquí todas las dilaciones, lo repito, no maniobras dilatorias, son atribuibles a la defensa”.

El juez reiteró, en varias oportunidades de su intervención, que todas las demoras en este caso son “atribuibles a la defensa” de los dos policías. ¿Por qué digo dilaciones y no maniobras dilatorias? Porque como lo dije y lo acababa de leer de la sentencia en la cual el estado judicial ha basado la decisión o las resolución se conmuta al total del tiempo trascendido”.

“Aquí no ha habido una situación atribuible a la administración de justicia, llámese Fiscalía, llámese Ministerio Público, llámese juzgado, no sé, a veces los juzgados que no quieren comparecer. Aquí todas las dilaciones son atribuibles a la defensa”, aclaró el funcionario judicial.