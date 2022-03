“Cínicos”: la defensa de Gustavo Bolívar a trino de Petro sobre compra de votos

El precandidato presidencial Gustavo Petro desató una polémica luego de manifestar su temor por la compra de votos que se ha denunciado en Colombia, sin embargo, lanzó un comentario que levantó las críticas de miles.

“Por todas las redes que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del cambio”, publicó Petro en su cuenta de Twitter.

Por todas las redes que tengan disponibles pidanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto.



Es la hora del Cambio.



RT a este mensaje. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 12, 2022

Ante la situación, Petro señaló que de esta forma se le haría “conejo” a quienes pretenden hacer trampa comprando votos.

“La opinión está con nosotros. El voto libre, popular o no popular, está con el Pacto, ha comprendido la posibilidad del cambio en Colombia. Y lo que siempre ocurre, la compra de votos sobre la persona más necesitada. Esa persona, él o ella, va a tener un balance: su corazón a favor del cambio o su bolsillo necesitando el dinero. ¿Qué pesará más?”, dijo el senador y precandidato presidencial en diálogo con Noticias Caracol.

Petro ha sido criticado por sus contrincantes presidenciales, entre otros personajes de la opinión pública. De hecho, Federico Gutiérrez no dudó en trinar y compartir su indignación.

“Yo no sé si esto lo escribió Petro sobrio o no. Pero es el colmo que en vez de invitar a la gente a denunciar este delito, se quiera aprovechar de él. Está desesperado. Vamos a derrotarlo en las urnas. Vamos a ganar”, le dijo Fico.

Otra persona que se sumó a las críticas en redes fue Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien pidió no recibir plata. “No, no reciban dinero por su voto”.

No, no reciban dinero por su voto. — Martin Santos (@MartinSantosR) March 13, 2022

El mensaje ha generado tanta polémica que incluso desde el Gobierno nacional le respondieron a Petro. La jefe de gabinete, María Paula Correa, lo cuestionó. “La filosofía de este candidato: si te ofrecen comprar tu voto, no denuncies, sé cómplice y vota por mí”, señaló la alta funcionaria.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, también le respondió al candidato y le pidió denunciar esos hechos y no apoyarlos. “El mensaje de un candidato presidencial debería ser el de pedirle a los ciudadanos que no se presten para la compra de votos, en vez de motivarlos. A que denuncien, no a cometer un delito electoral. Liderar es hacer lo correcto, lo legal. ¡Inclusive cuando significa menos votos!”, afirmó Palacios.

La defensa de Bolívar

Tras el escándalo que se generó, Gustavo Bolívar, fiel amigo de Petro y senador de su casa política, salió en su defensa con un curioso hashtag.

“CÍNICOS. Los compradores de votos indignados porque le pedimos a la gente que reciba la plata y no vote por ellos. Es plata que le han robado a la gente. Es en sí, una devolución. Les están envolviendo una ínfima parte de lo que les han robado. #AgárraleLaPlataAlCorrupto Es tuya!”

CÍNICOS

Los compradores de votos indignados porque le pedimos a la gente que reciba la plata y no vote por ellos.

Es plata que le han robado a la gente.

Es en sí, una devolución.

Les están envolviendo una ínfima parte de lo que les han robado.#AgárraleLaPlataAlCorrupto Es tuya! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 13, 2022

El comentario de Bolívar también cuenta con varias críticas, pues sus detractores han escrito que recibir el dinero sería apoyar la corrupción. Además, también lo llamaron cínico y le pidieron prudencia en sus comentarios.

El mensaje de Bolívar se da justo en la apertura de las jornadas de votación este domingo, por lo que muchos han tildado el mensaje de oportunista.