Ciudadano que votó el 13 de marzo denuncia que ya no aparece en censo electoral

El ciudadano que se identificó con el nombre de Juan Diego Fajardo denunció que se acercó a sufragar en su puesto de votación en la capital de Antioquia y recibió con sorpresa la noticia de que no podía ejercer su derecho al voto, a pesar de haberlo hecho hace un mes y medio en el mismo lugar.

“La denuncia es muy sencilla, estoy en el Inem, siempre he votado acá y no aparece mi cédula registrada en la mesa que siempre he votado, aquí está mi certificado (electoral) de hace mes y medio, eso es un fraude y esto no puede seguir pasando en este país [...] sale que no aparezco en el censo electoral y lo que me dicen es que si no aparece en la página web no puedo votar. Yo no me voy de acá sin que me solucionen este problema”, dijo enojado el ciudadano.

En medio de la desconfianza que existe por parte de varios sectores durante la jornada electoral de este 29 de mayo, esto por cuenta de las irregularidades que se registraron el 13 de marzo en los comicios legislativos, se conoció otra denuncia.

Algunos jóvenes que fueron citados como jurados electorales indican que la misma Registraduría les está vulnerando su derecho al elegir presidente.

“La Registraduría me está negando mi derecho al voto”, dijo con molestia Walter Acosta, un hombre que llegó al parque de Usaquén, en el norte de Bogotá, desde las 6:00 a. m. acudiendo a su deber como jurado de votación. Él vive en Manizales y a última hora, dice, la Registraduría reportó en su página que debía estar en una mesa de votación en Bogotá en calidad de jurado.

Según le dijo a SEMANA, periódicamente consultaba el portal web de la entidad. “Hasta hace 8 días no estaba citado y, por cosas de la vida, me dio por mirar hace dos días y vi que era jurado, pero en un departamento diferente al de mi residencia y dónde tenía inscrita mi cédula”, relató el joven, quien compró tiquetes de avión a alto costo por la misma premura del viaje.

Al llegar a la mesa, se llevó una sorpresa. Le dijeron, según él, que la Registraduría había cambiado de opinión y mediante resolución habían cancelado su labor como jurado, algo de lo que nunca fue notificado, según su relato.

De acuerdo con Acosta, además de haber perdido el viaje, pues ya no sería jurado de votación, le manifestaron que la única forma de votar era en su ciudad de origen, es decir, que tendría que devolverse a Manizales, por su cuenta, y tratar de llegar antes de las 4:00 p. m.

En la misma situación estaban otros ciudadanos, que buscaron a la Policía Nacional para denunciar lo sucedido. “¿Si yo hice todo lo posible para cumplir con mi deber de ser jurado, ¿por qué no me pueden respetar mi derecho al voto? “, cuestionaron.

La Policía puso en contacto a los denunciantes con la Procuraduría Delegada, teniendo en cuenta que la Registraduría no les resolvió el problema. “Es algo muy grave y por eso dejo constancia, todo por cuenta del desorden”, dijo uno de los jóvenes que se sintió afectado por no poder participar en la elección del próximo presidente de Colombia y mostrando documentos que dan cuenta de cómo, supuestamente, sí fue llamado para ser jurado de votación y nunca fue notificado de una decisión diferente.

La Registraduría no se ha pronunciado frente a este caso particular.