Cogieron a Los Flacos: se hacían pasar por disidentes de las Farc para cobrar extorsiones, en Nariño

A veces el ingenio de las bandas criminales para llevar a cabo sus fechorías no conoce límites. Así lo confirma el reciente desmantelamiento de un grupo delincuencial, en Nariño, que se hacía pasar por una disidencia de las Farc para intimidar a sus víctimas.

Los Flacos amedrentaban a sus víctimas asegurando pertenecer a la disidencia Carlos Patiño o al frente Iván Ríos. Para facilitar el pago de las exigencias, los timadores también se hacían pasar por integrantes grupos armados como Los Marihuanos, Los Zabaletos y Los Contadores.

La banda venía extorsionando, desde principios de este año, a dueños de supermercados, ferreterías, estaciones de combustible, transportadores y finqueros de los municipios de Ricaurte, Barbacoas, Mallama y del corregimiento de Altaquer.

Las exigencias económicas las realizaban en llamadas telefónicas en las que afirmaban ser miembros de alguno de los grupos mencionados anteriormente. Adicionalmente, entregaban volantes con intimidaciones supuestamente emitidas por estas estructuras.

Si bien Los Flacos no pertenecían a estos grupos organizados, no eran de fiar y, de hecho, eran muy peligrosos. De acuerdo con el Departamento de Policía Nariño, si las víctimas no accedían a pagar los montos establecidos o se negaban a llegar a un acuerdo económico, sufrían atentados con artefactos explosivos y con armas de fuego en sus residencias o lugares de trabajo.

El seguimiento a las actividades ilegales llevó a que uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación, capturaran a cuatro presuntos integrantes de Los Flacos mediante orden judicial y otros dos en flagrancia.

Estas capturas fueron efectuadas en los municipios de Mallama y Ricaurte, dos de las localidades de Nariño afectadas por las extorsiones y exigencias de la banda.

Los sujetos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que respondan por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Será un juez el que determine si deberán afrontar su proceso judicial desde la cárcel.

“El Gaula de la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que informen y denuncien estos hechos delictivos que ponen en riesgo el patrimonio económico y la integridad física de la ciudadanía, a través de la Línea contra el secuestro y extorsión 165″, recomendó la institución policial tras la caída de Los Flacos.