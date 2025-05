Colegio de Abogados de Europa rechazó la “criminalización y acoso judicial” del presidente Petro contra el abogado Diego Cadena

A través de un comunicado, la firma Victor Mosquera informó: “a la importante decisión en favor del abogado Diego Javier Cadena por parte del Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), que es la organización representativa de alrededor de un millón de abogados europeos a través de sus colegios de abogados miembros de 31 países miembros de pleno derecho”.