¿Cómo se nombra un canciller, pero se le quitan funciones de Cancillería?: Pastrana

El expresidente cuestionó varias acciones del presidente Duque, entre ellas el decreto que señala que el mandatario no puede viajar junto a la canciller.

En entrevista con SEMANA, el expresidente Andrés Pastrana no escatimó en opiniones sobre lo que divisa para las elecciones que se aproximan y el papel de Gustavo Petro y otros destacados políticos en la contienda.

Además de cuestionar la veracidad de las votaciones e incluso dejar en el aire la duda de un posible fraude, el expresidente se refirió al papel de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta y canciller de Colombia.

Asegurando que, si no es por la coalición política que se convocó en 2018, ni el presidente Duque ni la vicepresidenta Ramírez hubieran ganado las elecciones, el exmandatario fue claro en señalar que no comprendió y sigue sin entender cómo Duque ha tomado decisiones que afectan la labor de Marta Lucía como canciller.

Resaltó la labor de Ramírez en la Cancillería, sin dejar de lado que esta tarea le ha dejado a ella grandes enemigos en el camino: “Ella ha hecho una labor importante. Creo que se ha encontrado enemigos muy grandes en el interior del gobierno, que todo el mundo conoce, no le han dejado hacer la labor como correspondía”.

Pastrana fue más allá y sentenció: “Yo no entiendo, por ejemplo, cómo nombra usted a un canciller, pero le quita las funciones de la Cancillería. Explíquemelo, que no lo he podido entender”.

En su discurso, cuestionó el decreto aprobado por el Gobierno nacional en 2021, en el que se aprobó como medida de seguridad que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez no podía viajar con junto al mandatario.

“¿Cómo puede salir un decreto que dice que el presidente y el vicepresidente nunca podrán estar juntos? Bueno, una cosa que es lógica es que el presidente y el vicepresidente no viajen en el mismo avión. Tiene que ser uno muy bruto, porque si nos caemos los dos, pues no queda ni presidente ni vicepresidente. Usted, entonces, va en un avión y yo en otro, perfecto”, inició su argumento.

“Entonces, yo le dije a Marta Lucía: ¿por qué no me explica una cosa? ¿Usted cómo hace para ir al Consejo de Ministros? ¿La sientan en otra sala, teniendo en cuenta que usted no puede estar en Palacio al tiempo que Duque?”, continuó.

Pero esto no fue todo. Pastrana cuestionó a Marta Lucía Ramírez, según su relato, sobre más del funcionamiento y la organización del Gobierno: “¿Cómo entender que funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores estén en manos de María Paula Correa? ¿Cómo se llama el puesto de María Paula? Como se llame, se lleva inclusive hasta al jefe de protocolo de la Presidencia de la República, me dicen a mí, no sé si sea cierto”.

Agregó: “Yo todavía no entiendo que el presidente viaje sin la canciller, pero viaja con María Paula. ¿Cuál es la responsabilidad de la canciller? Las relaciones internacionales. Pero, ¿cómo entiende usted hoy que el presidente esté en Europa y la canciller en Colombia? Imagínese usted que el ministro de Gobierno sea nombrado, pero no pueda tener relaciones con el Congreso”.

Cabe recordar que ante el atentado en contra del presidente Iván Duque en septiembre de 2021, cuando fue atacado con varios proyectiles en el helicóptero en el que se desplazaba a Cúcuta, en Norte de Santander, el Gobierno nacional decidió expedir un decreto con nuevas medidas de seguridad.

Trascendió que desde ese momento el mandatario no puede realizar viajes junto a la vicepresidenta y canciller, en desplazamientos naciones e internacionales en cualquier tipo de vehículo o aeronave, según esos nuevos protocolos de seguridad presidencial.

Una de las medidas que integra el Decreto 835 es salvaguardar la integridad de la vicepresidenta de la República ante un caso extremo de ausencia definitiva del Jefe de Estado, cuyo reemplazo del mandatario está consagrado en la Constitución.

“Desplazamientos del presidente y cicepresidente de la República. Todos los desplazamientos que adelanten el presidente de la República y el vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen”, dice uno de los apartes del decreto.

También advierte la medida: “La Casa Militar y la Jefatura para la Protección Presidencial, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía, dispondrán dentro de sus protocolos de las acciones necesarias para que los desplazamientos al interior del país o fuera de éste, se efectúen de acuerdo a lo señalado en el presente artículo y manteniendo siempre de manera independiente los esquemas de seguridad”.

Otro aspecto del decreto detalla: “Es necesario impartir instrucciones en materia de seguridad para los desplazamientos de Presidente y Vicepresidente de la República a efectos de garantizar la seguridad, la vida y la integridad física, y para preservar con ello el mantenimiento del orden público y la vocación sucesoral de la Vicepresidencia de la República, en caso de ausencia definitiva del Presidente de la República y como empleado público en las misiones, encargos y designaciones que realice el primer mandatario”.