En medio de la emergencia provocada por el terremoto que golpeó a Colombia, el Grupo Trinity y su filial Acerías Paz del Río anunciaron una serie de ayudas para apoyar las labores de rescate y la recuperación de algunas de las zonas afectadas.

Ascienden a 294 los fallecidos del terremoto del 10 de agosto y van 81.506 viviendas averiadas, según cifras oficiales

Este gran sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, según el Servicio Geológico Colombiano, dejó graves afectaciones en nueve departamentos del país, y también un balance considerable de personas fallecidas y desaparecidas.

Municipios del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y más, terminaron con edificaciones hechas escombros, y por esto, ante este delicado panorama que hoy mueve los corazones y la solidaridad de miles de colombianos, las compañías decidieron sumarse a los esfuerzos de atención de la emergencia con un aporte significativo.

Un hombre observa un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Manizales, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Dario Cardona) Foto: AP Photo/Dario Cardona

“Ante la emergencia ocasionada por el terremoto, Grupo Trinity y su filial, Acerías Paz del Río, se unen a Colombia con acciones concretas de solidaridad”, confirmaron mediante un comunicado.

Al que además sumaron: “Como respuesta inmediata y en apoyo a quienes con solidaridad y generosidad trabajan en las labores de rescate y atención de la emergencia, donaremos kits y elementos de protección personal (EPP) para fortalecer las operaciones de búsqueda, rescate y atención de las comunidades afectadas, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana”.

De igual forma, desde la compañía de acero confirmaron que realizarán la donación total del acero que se necesite para la reconstrucción de uno de los lugares más emblemático del país que terminó una vez más con graves afectaciones: la Catedral de Manizales.

“Acerías Paz del Río donará el 100% del acero requerido para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales, contribuyendo a recuperar uno de los grandes símbolos de la ciudad”, aseguraron.

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Con el fin de aseverar su compromiso con el país en medio de esta emergencia, el Grupo Trinity confirmó que se sumará también a la campaña ‘Colombia un solo corazón’, la cual es liderada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda. “Es momento de unirnos, ayudar, reconstruir y generar esperanza. Fuerza Colombia”, se lee en el mismo comunicado emitido.