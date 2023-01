Con la moral por el piso: una nueva crisis en la Policía se viene cocinando desde hace semanas, ¿qué está pasando?

Aunque de puertas para fuera todo parece estar bien en la Policía, la situación al interior de la institución pinta muy distinto. Varios testimonios recogidos por SEMANA de policías de la base (nivel ejecutivo) dejan entrever que no están de acuerdo con los lineamientos del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La cereza del pastel, que podría llevar a una nueva crisis en la institución, fue el reciente curso de ascenso de patrulleros a subintendentes, en el que para algunos uniformados se presentó un posible caso de grave corrupción en las pruebas que hizo el Icfes y, pese a las evidentes irregularidades, nadie hizo nada.

“Estamos muy desmotivados, uno ve que esto no mejora y, por el contrario, cada vez va de mal en peor. Perdonan a los de la primera línea, le quitan el respaldo a los policías, le meten mano a los resultados de las pruebas para ascender, que eso es lo único que lo motiva a uno”, le dijo a SEMANA uno de los patrulleros que está pensando en retirarse de la Policía.

El 19 de noviembre del 2022, el Icfes publicó los primeros resultados en su página web oficial, pero de manera sorpresiva al mes siguiente publicó unos nuevos resultados, descabezando a cerca de 3.000 patrulleros que habían aprobado en el primer examen.

“Ingresé a la página del Icfes el 19 de noviembre y veo que quedé en un buen puesto, en el 3.000, es decir, había aprobado para ascender a subintendente, celebré los resultados con mi familia, anticipé la Navidad, pero el 16 de diciembre el Icfes sacó un comunicado diciendo que se habían presentado unas fallas en unas máquinas y saca unos resultados muy diferentes. Yo ya no estaba en la lista de los aprobados, para mí hubo manos negras en eso”, dijo uno de los patrulleros a SEMANA, quien pidió reserva su nombre.

¿Corrupción?

SEMANA conoció un audio en donde hablan dos hombres (al parecer policías), quienes aseguran tener contactos supuestamente en el Icfes para hacer aprobar a los patrulleros que resultaron descalificados por las fallas que se presentaron.

“El 29 (diciembre) van a sacar otro listado y ahí qué se puede hacer, usted ya habló con los amigos del Icfes”, dice uno de los sujetos. El otro responde: “eso hay un mierdero con esa maricada, pero conmigo no hay problema”.

“El compañerito había quedado en un buen puesto y lo sacaron, entonces yo le dije que tenía una amistad confiable”, dicen.

En otro aparte de la conversación se escucha a quien supuestamente tiene los contactos al interior del Icfes, quien dice: “esperemos a ver cómo yo le puedo ayudar y cualquier cosa yo le comento (...). Listo, mi sargento”. En los pasillos de la Policía se escucha decir que para sacar a unos y meter otros se estaban cobran cifras superiores a los cinco millones de pesos.

“Acuérdese que toda la prueba es con lápiz, que tanto es borrar y volver a llenar el círculo”, dijo otro patrullero a SEMANA al desconfiar de los resultados del Icfes, quien también está pensando en retirarse en las próximas semanas al no lograr el ascenso que supuestamente ya había ganado.

Para los patrulleros y sus familias, lo que está pasando hoy dentro de la institución es desalentador. Aseguran que no cuentan con respaldo de nadie, ni del director, ni del presidente Gustavo Petro, ni de los políticos.

“Para ponerse la gorra de la Policía, los políticos sí son felices sacando pecho, pero para pelear por los derechos de ellos nada que ver”, dijo Leydi, esposa de uno de los patrulleros que sufrió las consecuencias de las fallas del Icfes.

Dice que la base de la Policía está muy desmoralizada, que a los uniformados no les dan ganas de salir a patrullar y menos con lo que está sucediendo con relación a varios temas, como por ejemplo las excarcelaciones de los integrantes de la primera línea.

“La Policía nos abandonó, los abogados de los patrulleros los estamos pagando nosotras las esposas y las familias, mientras a ellos (primera línea) les pagan un millón de pesos, los dejan libres por los delitos que cometieron y nuestros esposos están algunos presos y otros siguen empapelados y nadie dice nada”, añadió.

La situación para los mismos policías ha llegado a casos extremos que podrían empeorar. Los patrulleros recordaron el caso reciente del suicidio de la patrullera Ludy Marcela Granados Arias, quien se quitó la vida dentro de una sede de la Fiscalía en Bogotá.

La uniformada había salido de una reunión con sus superiores y, al llegar a su puesto de trabajo, sacó el arma de dotación y la accionó contra sí misma.

Los patrulleros aseguran que en la actualidad hay muchos uniformados con una salud mental deteriorada y así se puede evidenciar en los grupos de WhatsApp de los uniformados, en donde constantemente mantienen conversaciones sobre la situación que se vive al interior de la Policía.

Y es que aseguran que para el caso del Icfes, las presuntas irregularidades no paran con las fallas que ha argumentado la entidad se presentaron en el sistema. Denuncian los afectados, que incluso hoy al digitar su número de identificación en la página oficial del Icfes aparece el nombre de otra persona.

“Es terrible lo que está sucediendo y lo peor, la Policía no hace nada, la única respuesta que dan es que para eso se contrató al Icfes para darle transparencia el examen, pero pasó todo lo contrario”, manifestó otro uniformado.

Jhon, nombre de patrullero cambiado por seguridad, dijo que en su caso duró pagando cerca de un año un curso de capacitación para ir bien preparado al examen y que el final perdió el dinero y el tiempo invertido.

“La plata salió de mi bolsillo, porque la Policía no me pagó nada. Yo pagaba $110.000 todos los meses en un instituto para capacitarme y presentar el examen. Lo pasé, quedé como de 2.500, y luego el Icfes dice que hubo fallas y me sacaron. Me pusieron como en el puesto 13.000, eso es injusto, relató.

Para Armando Vergara, veedor de la Policía, los resultados de la prueba del Icfes son una vulneración clara a los derechos humanos de los patrulleros.

“Sale un listado en noviembre, otro en diciembre y el Icfes dice que va a sacar otro listado, por eso hemos acudido ante la justicia con tutelas para reclamar contra este proceso”, dijo Vergara.

Tras la avalancha de críticas, el Icfes reconoció a través de un comunicado de prensa lo siguiente: “se dispuso de la respectiva verificación del proceso, identificando el pasado 5 de diciembre una falla técnica en el cargue y procesamiento de una de las variables relacionadas con el ordenamiento de estos resultados que afectó el orden del resultado de las pruebas publicadas”.

El caso tiene desmotivados a cerca de 3.000 patrulleros que salieron aprobados en un primer resultado y luego fueron descalificados, por esta razón sus familias están convocando para el próximo 17 de enero a un plantón en la Plaza de Bolívar de Bogotá para rechazar los resultados del Icfes y presionar al Gobierno para que les brinde una solución.

Por su parte, la Policía, a través de un comunicado, le pidió al Icfes que atienda las quejas de los uniformados que aseguraron que se sienten traicionados con los resultados del examen.

Algunos policías aseguran sentirse decepcionados con el gobierno del presidente Gustavo Petro y están viendo que la promesa que hizo sobre que cualquier patrullero podía llegar a ser general de la República es solo eso, una promesa más de un político en campaña para ganar los votos de los ciudadanos y luego incumplir su palabra.