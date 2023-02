Condenan a 30 años de prisión a comandante del ELN por el asesinato de dos policías en medio del Plan Pistola de 2019

En la tarde del 19 de febrero de 2019, cuando los patrulleros de la Policía Álvaro Marín Marín y Juan Carlos Barreto Guzmán se encontraban almorzando en un restaurante ubicado en el municipio de El Tambo (Nariño) fueron atacados vilmente por guerrilleros del ELN. Los agentes, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar, fallecieron en el establecimiento.

Por estos hechos, fue capturado en julio de 2021, en el corregimiento de Altaquer, zona rural de Barbacoas (Nariño) por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CT) de la Fiscalía y el Ejército Nacional, Alexis Fabián Hoyos Ospina, alias Guatín, comandante de una comisión de la Compañía Jaime Toño Obando del Frente Comuneros del Sur del ELN, que delinquía en esa zona del país.

La organización armada ilegal declaró como “objetivos militares” a los alcaldes de Barrancabermeja, Alfonso Eljach y al de Yondó, Fabian Antonio Echavarría. - Foto: AlCarajo.org/ Twitter/@AlCarajoOrg/Captura de video

En la investigación, un fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales estableció que el jefe de esta fracción del ELN había sido enviado a Venezuela para que tomara un curso clandestino de francotirador. Por esto, los jefes de esta guerrilla, entre los que se encontraban alias HH, le encomendaron varias de las acciones criminales que se ejecutaron durante el Plan Pistola en el año 2019.

Meses después de su detención, el jefe guerrillero firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoció haberles disparado y causado la muerte a los patrulleros.

Tras avalar la negociación, un juez de conocimiento condenó a 30 años y ocho meses de prisión a alias Guatín por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, rebelión; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Igualmente, deberá pagar una multa de 89 salarios mínimos mensuales legales vigentes (cerca de 90 millones de pesos).

Dos días antes del crimen de los dos patrulleros en el restaurante, dos sicarios abordaron a dos policías de la Policía Fiscal y Aduanera que estaban en un puesto de control sobre el puente José Antonio Páez, en Arauca. Les dispararon y huyeron por una trocha hacia un municipio venezolano.

El Plan Pistola de 2019

El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que la arremetida y convocatoria del ELN se dio en respuesta al levantamiento de la mesa de diálogos de La Habana, que el presidente Iván Duque sentenció en febrero de 2019, justo después que ese grupo guerrillero cometiera uno de los peores ataques terroristas que ha padecido Bogotá. El carro bomba contra la Escuela Militar de Cadetes de la Policía causó la muerte de 22 uniformados.

Material incautado a la guerrilla del ELN - Foto: Ejército

A raíz del ataque, el presidente le pidió a Cuba que capturara a los jefes guerrilleros que actuaban como negociadores en La Habana, pero esa petición no ha sido acogida. Entre tanto, las autoridades señalan la dificultad de combatir a la guerrilla, pues los cabecillas que no están en la isla, están refugiados en territorio venezolano, donde no los alcanza el brazo de la Fuerza Pública colombiana.

Precisamente, Botero dijo que la orden del plan pistola podría haber llegado del otro lado de la frontera. En el caso de los dos policías asesinados en Arauca se cree que fue una represalia por recientes incautaciones de contrabando que manejaban los elenos. Los sicarios, que se refugiaron en Venezuela, fueron enviados por Gustavo Giraldo, alias Pablito, el jefe del frente Domingo Laín, una de las estructuras más poderosas de la guerrilla, cuyo paradero también está en el país vecino.

La delegación de paz del ELN llegó a México para iniciar el segundo ciclo de paz. 11 de febrero de 2023. - Foto: Edwin Restrepo

En cuatro meses, advirtió el Ministro de Defensa, la guerrilla del ELN ejecutó acciones en contra de la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas, atentados contra la Fuerza Pública y la instalación de bombas panfletarias en Bogotá, aumentando el miedo y la zozobra en la capital de la República.