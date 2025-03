“ Mire. Estoy en una clínica de Bogotá, no tengo que hacer fila. Tengo una sala, parece un hotel; me traen desayuno. Pero estos congresistas otros, pretenden negarle estos derechos a la población, negando la reforma a la salud, negando la reforma laboral que busca recuperarle los derechos a la juventud trabajadora, al pueblo colombiano; horas de recargo nocturno. A ustedes les parece justo que mientras a los congresistas los tratan de esta manera, allá cuando van a votar impiden que el pueblo tenga las mínimos condiciones de dignidad”, dijo Mondragón en el video.

“Así que todos a las calles el próximo 18, a reclamarle y a rechazar ese Congreso de élites y exigirle las reformas sociales. Vamos por la consulta popular. Es que aquí nos atiende una enfermera, nos traen desayuno. Viene una enfermera, nos lleva. Una mujer supremamente cálida. ¿También por qué? Pues porque no tiene que estar aquí atendiendo congestiones de gente. Así que yo espero que el pueblo colombiano entienda que aspirar a ciertos espacios no es por un arribismo o codicia. Atenciones de esta manera no la deben aspirar las personas porque tienen plata, o no, si no por dignidad. Así que tenemos que ajustar nuestro país, para que el pueblo tenga dignidad y que no sean las condiciones de privilegios las que predominen las relaciones sociales”, concluyó diciendo Mondragón.