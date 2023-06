Conmoción en Caquetá tras el suicidio de un exfiscal que habría recibido amenazas de muerte: la familia pide justicia

La trágica muerte de Alexander Suzunaga Cometa, un exfiscal de Florencia, Caquetá, sigue conmocionando a la población local, luego de que este funcionario público y padre de familia dejara una denuncia pública en sus redes sociales, antes de quitarse la vida, en la que revelaba la forma en como lo habrían “incriminado” en un caso que terminó cambiándole la vida y, después de esto, amenazándolo hasta obligarlo a cometer suicidio.

Suzunaga, antes de morir, dejó dos videos en los que detallaba las causas que lo habrían llevado al fin de su carrera como funcionario público, así como las presiones que habrían llevado a tomar la decisión de quitarse la vida por proteger a su familia. Junto con las dramáticas imágenes que este hombre difundió, dejó un mensaje invitando a sus allegados a lo que sería su propio funeral.

“La felicidad es una decisión, y mi decisión de dar mi vida por amor a Dios, a mi Esposa Yaqueline Riveros Sánchez, mis grandes tesoros Juan Manuel y María José Suzunaga Riveros, me hace muy Feliz. Recen, oren por mí; mi mayor anhelo es que nos veamos en la Plenitud de la Eternidad En el Paraíso Celestial”, fue uno de los últimos mensajes que compartió Alexander Suzunaga en sus redes sociales.

Y remató: “los invito acompañar a mi Familia en mi velorio funeraria los Olivos y Funeral Parque Cementerio Jardines de Paz”, vaticinando que se quitaría la vida y, haciendo una invitación a sus amigos, allegados y seres queridos para que acompañaran a su núcleo familiar en la tragedia.

Sin embargo, ahora, poco más de una semana después de la muerte del exfiscal, la familia ha pedido que se haga justicia afirmando que, a Suzunaga lo estaban amenazando a tal punto que lo acorralaron para que se quitara la vida.

“Queremos que este caso sea investigado por la Fiscalía Nacional, por la Corte Suprema... No queremos que se quede en manos de la justicia de aquí de Florencia”, pidió un familiar del fallecido a SEMANA, indicando que buscaban apoyo de las instituciones nacionales para resolver el caso que, al parecer, salpicaría a otros funcionarios públicos locales.

“Ya van ocho días y aquí nadie habla del tema, necesitamos que nos ayuden a responder qué pasó con Alexander”, pidió la familia de este hombre en conversación con este medio.

Foto: Facebook: Alexander Suzunaga Cometa

La denuncia

Antes de morir, el exfiscal Suzunaga dejó un testimonio y una denuncia pública en sus redes sociales, en la que explicaba, según su versión, sobre los hechos que lo llevaron a su destitución como funcionario público y a cumplir una condena de casa por cárcel en Caquetá.

“El caso se presentó el sábado 17 de octubre de 2020, va el Dr. Edgar Hernan Varona Vargas por mí a las 6 am aproximadamente, que van a verificar una información de unas armas que están enterradas en una finca enseguida de la Base Militar de Peñas Coloradas, y que se contaba con la seguridad de las fuerzas militares, y que ya estaban en el Puerto el Zapatico”, comenzó relatando Suzunga.

“Desconocía la fuente no formal, y las personas que iban a esa diligencia. Al llegar al puerto es que conozco al PT. Walter Arango, y al abogado Jimmy Andrés Gasca, los otros nunca los había visto. Para esos días estaba confinado por la COVID 19 en una habitación donde no se podía ingresar a las oficinas de la Fiscalía, solo con Autorización del Señor Director Luis Alexander Bermeo Barrera, por eso ese sábado decidí ir”, explicó el fallecido.

Pues bien, en dicha diligencia, según indicó el finado, había acompañamiento de la fuerza pública, abogados, entre otras personas que no conocía, sin embargo, cuando llegaron al lugar habría caído un fuerte aguacero que no les permitió termina con la misión, por lo que se habrían regresado en una embarcación, y cuando volvieron a terminar con la búsqueda solamente encontraron un hueco en la tierra y una pala, según contó Suzunaga.

Foto: Facebook:Alexander Suzunaga Cometa

“Mi actuación no fue ilegal, o que vulnerara mi Manual de funciones de Fiscal Delegado ante Los Jueces de Circuito”, recalcó el exfiscal, insistiendo en que luego de esta situación, trató de buscar en sus superiores una aprobación y un orden a seguir, sin embargo, no lo habría encontrado.

“Fui al Despacho del Director Bermeo Barrera a comentarle lo que había sucedido y no me escuchó, me puse a disposición del Fiscal Cabrera Duque, Coordinador de esta Investigación con mi Excuñado Abogado Luis Eduardo Mayorca Endara, tampoco nos escuchó; me convencí de que conoció que mi actuación no fue ilegal, o vulnerara mis funciones de Fiscal Seccional”, sentenció Suzunaga en su denuncia pública.

“Lo que vino a terminar con una teoría armada con unas declaraciones (3) mediante unos interrogatorios al indiciado Pt. David Silva Tunjano, a quien le ofrecieron beneficios para un principio de oportunidad; caso coordinado por el Fiscal Pablo Camilo Cabrera Duque, con su equipo de investigación dé CTI-Fiscalía General de la Nación, los ExPolicías/Sijin Carlos Mario Cardona Florez, Manuel Francisco Jaramillo”, explicó el finado, recalcando que según su criterio, funcionarios públicos que trabajaron con él en la diligencia luego se habrían vuelto en su contra para inculparlo.

“El 13 de enero de 2023, con los elementos materiales aportados por el Fiscal Cabrera Duque, con la prueba principal, las declaraciones del PT David Silva Tunjano, el Fiscal Delegado ante el Tribunal de Bogotá, Dr. Juan Alberto Delgado Ortega, me imputa los delitos de Cohecho Propio y Abuso de Autoridad por Omisión de Denuncia y solicita medida de aseguramiento en centro carcelario, y el 23 de enero de 2023 el Juez Juan Carlos Churta Barco, me privó de la libertad con domiciliaria, el mismo Juez quien aprobó el Principio de Oportunidad en mención. Esta situación me dio un giro de 180 grados a mi vida terrenal”, concluye el finado.

Las amenazas y los afectados

Tras la muerte de Suzunaga, la familia contó a SEMANA que el hombre estuvo atormentado por amenazas que, no solo habrían acabado con la vida del exfiscal, sino también habrían provocado la muerte de un patrullero que murió en circunstancias todavía por determinar en Caquetá, Andrés Geovanny Moreno, incluso, en ese mismo hecho una menor de edad hija del policía también resultó herida.

Andrés Geovanny Moreno, policía fallecido - Foto: Proporcionada a Semana

Según las declaraciones de la familia de Suzunaga, el exfiscal pensó que tras su condena dejaría de recibir amenazas, y aunque este hombre no contaba mucho sobre quiénes, quién o cómo lo amenazaban, sí mantenía consternado y preocupado por su vida y por la de su familia, hasta que a finales de mayo no aguantó más y se quitó la vida.

“A Alexander lo llevaron de gancho ciego a esa diligencia y después de eso comenzó a recibir amenazas”, agregó el familiar en diálogo con SEMANA, “no entiendo por qué no vinculan el caso del patrullero Moreno con el de Alexander, si todo está vinculado”, indicó, explicando que este hombre había acompañado al exfiscal con en la búsqueda de las armas y también había comenzado a recibir amenazas después de lo sucedido.

Pues bien, tras la publicación de la denuncia y el mensaje de despedida de Suzunaga, cientos de personas escribieron mensajes a favor del exfuncionario público, expresando sus condolencias, cariño y apoyo, así como pidiendo que se hiciera justicia en su caso, sin embargo, el temor de exigir mayor información sobre los responsables y e indagar sobre la muerte de este hombre ha quedado paralizada por el temor a mayores consecuencias o más muertes en la región.