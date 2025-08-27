Judicial
Consejo de Estado admitió demanda que pide la pérdida de investidura de María José Pizarro y María del Mar Pizarro
Estos son los detalles de la demanda presentada contra la senadora y la representante a la Cámara.
El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que pide la pérdida de investidura contra la senadora María José Pizarro y la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro.
En la acción judicial se advierten dos fallas que podrían llevar a que se declarara la pérdida de investidura en contra de las dos congresistas.
Primero que todo, son hermanas y recibieron el aval por el mismo partido político (Pacto Histórico) para las elecciones que se realizaron en marzo del 2022.
“Las señoras María del Mar Pizarro García y María José Pizarro Rodríguez son hermanas al ser hijas del señor Carlos Pizarro Leongomez y ‘se inscribieron por el mismo partido’”, resalta la petición.
El magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves determinó que la demanda cumple con todos los requisitos que exige la ley. Hecho por el cual ya le notificó la decisión a las dos congresistas.
“Notifíquese personalmente de la presente providencia a las congresistas accionadas y al agente del Ministerio Público, a quienes se les debe señalar que cuentan con un término de cinco días para pronunciarse de la acción”, precisa el auto.