Consejo de Estado admitió demanda que pide la pérdida de investidura de María José Pizarro y María del Mar Pizarro

El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que pide la pérdida de investidura contra la senadora María José Pizarro y la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro.

En la acción judicial se advierten dos fallas que podrían llevar a que se declarara la pérdida de investidura en contra de las dos congresistas.

Primero que todo, son hermanas y recibieron el aval por el mismo partido político (Pacto Histórico) para las elecciones que se realizaron en marzo del 2022.

“Las señoras María del Mar Pizarro García y María José Pizarro Rodríguez son hermanas al ser hijas del señor Carlos Pizarro Leongomez y ‘se inscribieron por el mismo partido’”, resalta la petición.

Carlos Pizarro (26 de abril de 1990) | Foto: COLPRENSA

El magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves determinó que la demanda cumple con todos los requisitos que exige la ley. Hecho por el cual ya le notificó la decisión a las dos congresistas.

“Notifíquese personalmente de la presente providencia a las congresistas accionadas y al agente del Ministerio Público, a quienes se les debe señalar que cuentan con un término de cinco días para pronunciarse de la acción”, precisa el auto.