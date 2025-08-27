Suscribirse

Judicial

Consejo de Estado admitió demanda que pide la pérdida de investidura de María José Pizarro y María del Mar Pizarro

Estos son los detalles de la demanda presentada contra la senadora y la representante a la Cámara.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 10:59 p. m.
Bogotá. Agosto 04 de 2025. La senadora María José Pizarro, realiza el lanzamiento oficial de su precandidatura presidencial para las elecciones que se llevarán acabo en el 2026. (Colprensa - Cristian Bayona).
Bogotá. Agosto 04 de 2025. La senadora María José Pizarro, realiza el lanzamiento oficial de su precandidatura presidencial para las elecciones que se llevarán acabo en el 2026. (Colprensa - Cristian Bayona). | Foto: Cristian Bayona

El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que pide la pérdida de investidura contra la senadora María José Pizarro y la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro.

En la acción judicial se advierten dos fallas que podrían llevar a que se declarara la pérdida de investidura en contra de las dos congresistas.

Contexto: CNE recibió ultimátum para resolver el debate sobre la personería jurídica del Partido Progresistas

Primero que todo, son hermanas y recibieron el aval por el mismo partido político (Pacto Histórico) para las elecciones que se realizaron en marzo del 2022.

“Las señoras María del Mar Pizarro García y María José Pizarro Rodríguez son hermanas al ser hijas del señor Carlos Pizarro Leongomez y ‘se inscribieron por el mismo partido’”, resalta la petición.

Carlos Pizarro (26 de abril de 1990)
Carlos Pizarro (26 de abril de 1990) | Foto: COLPRENSA

El magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves determinó que la demanda cumple con todos los requisitos que exige la ley. Hecho por el cual ya le notificó la decisión a las dos congresistas.

“Notifíquese personalmente de la presente providencia a las congresistas accionadas y al agente del Ministerio Público, a quienes se les debe señalar que cuentan con un término de cinco días para pronunciarse de la acción”, precisa el auto.

Este es el documento

Consejo de Estado admitió demanda contra María del Mar Pizarro y María José Pizarro by Rafael Pérez-Becerra

