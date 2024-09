Consejo de Estado pide anular fallo que permitió regreso al CNE de Altus Baquero. El magistrado tiene en vilo votación de ponencia de campaña de Gustavo Petro

“Se desconoció el derecho fundamental al debido proceso porque se vulneró la garantía de contradicción de la autoridad accionada, pues en el fallo cuestionado se resolvió un debate no propuesto por el peticionario y respecto del cual la Sección Quinta del Consejo de Estado no tuvo oportunidad de pronunciarse”, señala la petición enviada al magistrado Juan Carlos Cortés González, quien fue el ponente de la decisión.

En el documento de doce páginas se enfatiza la “falta de competencia de la Corte Constitucional, en sede revisión, para adoptar medidas en un proceso de tutela que no es el objeto de la selección, en el cual aún no se ha proferido fallo de primera o única instancia y. por ende, no ha sido seleccionado por el tribunal constitucional”.