Contratista de obra en Inírida culpa al Departamento de Prosperidad Social por demoras en construcción; advierten un posible ‘elefante blanco’

Sin embargo, muchos han señalado que la construcción de la plaza de mercado de Inírida es otro foco por el que se pueden perder miles de millones de pesos. La obra fue adjudicada al contratista Giovanny Delvasto, representante legal del Consorcio Plaza Inírida 2021. El contrato tuvo un costo que superaba los $ 5.800 millones de pesos al momento de la adjudicación y según lo estipulado estaba previsto entregarla 4 meses después de la firma del contrato, pero eso no se dio. En cambio, se conoció que se requirió más dinero para continuar con la otra. Se está solicitado una adición de más de 2.300 millones de pesos.

Después de esa explicación que deja en el ambiente un sin sabor al dejar la duda si los compromisos adquiridos son simplemente por cumplir requisitos o con la conciencia de hacer cumplir los plazos, Delvasto aclaró que solo pudo firmar el acta de inicio tres meses después de la firma del contrato, porque no le habían entregado el terreno, así que en un mes que restaba era imposible entregar una obra.

Delvasto aclaró que solo pudo firmar el acta de inicio tres meses después de la firma del contrato, porque no le habían entregado el terreno. | Foto: Getty Images/EyeEm

Por otra parte, argumentó que cuando iniciaron las excavaciones se encontraron con algunos imprevistos que suelen retrasar las obras y adicional a eso se presentaron inconvenientes a la hora de trasladar los materiales por la complejidad del terreno. Sin embargo, según el contratista, la obra presenta un avance superior al 73 %, aunque destaca que es consciente de que lo que resta para cumplir el 100 % de la obra es imprescindible para el desarrollo de la obra, no cuenta con red antiincendios, tiene problemas de en sistema eléctrico entre otros ítems que requieren según él una adición de más de 2.300 millones de pesos.

El contrato fue adjudicado por la Alcaldía de Inírida, en cabeza del alcalde Pablo Acosta, y con el aval y financiación del Departamento de Prosperidad Social (DPS) del Gobierno nacional. Según denuncia el contratista, varias de las demoras para continuar con el proyecto se estarían presentando precisamente en esta última entidad. “No entiendo por qué acabaron la anterior interventoría, ellos ya habían aceptado la adición y si el DPS no autoriza la autorización es imposible continuar con la obra”.

Manifestó que él se compromete a entregar la obra tres meses después de recibir la adición, “es que yo soy el más interesado en terminar, porque no me conviene que termine esta administración y volver a empezar todo con los nuevos que lleguen a la alcaldía porque no conocen el desarrollo del proyecto”, indicó el contratista.